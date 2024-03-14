Парламент ЄС схвалив AI Act — «найсуворіший» у світі закон про регулювання штучного інтелекту. Що далі?

Після досягнення політичного консенсусу у грудні, законодавці ЄС більшістю голосів (523 — «за») схвалили знаковий документ, що регулюватиме ШІ та вимагатиме прозорості від постачальників, повідомляє The Verge.

«Європа просто зараз встановлює глобальні стандарти в області штучного інтелекту», — написав на X Тьєррі Бретон, єврокомісар з питань внутрішнього ринку.

Президент Європейського парламенту Роберта Мецола назвала цей закон новаторським, заявивши, що він сприятиме інноваціям, водночас захищаючи основні права.

«Штучний інтелект вже значною мірою увійшов у наше повсякденне життя. Тепер він також буде частиною нашого законодавства», – написала вона у соцмережі.

Що пропонує Закон?

Закон ЄС про штучний інтелект поділяє технології на категорії ризику: починаючи від взагалі «неприйнятних» (які будуть заборонені), і завершуючи технологіями високого, середнього та низького рівня небезпеки.

Прикладом «неприйнятних» технологій є системи дистанційної біометричної ідентифікації на основі штучного інтелекту для сканування облич місцевими органами влади. Програми «високого ризику» включають критичну інфраструктуру, компоненти безпеки продуктів, основні приватні та державні послуги, технології правоохоронних органів, які можуть порушувати права людей тощо. Від програм з «обмеженим ризиком» вимагатимуть більшої прозорості (як приклад, наводять взаємодію користувачів із чатботами й можливість більше дізнатися про процес взаємодії, а також гарантії того, що створений ШІ контент можна ідентифікувати).

Закон надає простір для «вільного використання» штучного інтелекту «з мінімальним ризиком», який включає такі програми, як відеоігри з підтримкою штучного інтелекту або фільтри спаму. За даними ЄС, на цю мить «переважна більшість» систем ШІ, які використовуються в блоці, належить до цієї категорії.

Водночас Закон про штучний інтелект від ЄС досі не роз’яснює, як компанії повинні розглядати захищений авторським правом матеріал, який входить до навчальних даних моделі.

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Які покарання передбачені?

Штрафи коливатимуться від 7,5 мільйонів євро або 1,5% від загального світового обороту компанії (залежно від того, що більше) за надання невірної інформації регуляторам; до 15 мільйонів євро або 3% від світового обороту за порушення певних положень закону, таких як зобов’язання щодо прозорості; до 35 мільйонів євро, або 7% обороту, за розгортання або розробку заборонених інструментів ШІ.

Коли набуде чинності?

Закон ще має пройти остаточну перевірку та отримати схвалення від Європейської ради.

Він набуде чинності через 20 днів після публікації в офіційному журналі та буде повністю застосований через 24 місяці із деякими винятками:

обмеження на заборонені практики застосовуватимуться через 6 місяців після дати набуття чинності;

правила штучного інтелекту загального призначення (12 місяців після набуття чинності);

зобов’язання для систем високого ризику (36 місяців).

Що в інших країн?

У Китаї вже введено цілу низку законів про штучний інтелект. А от в США так і не змогли розпочати регулювання штучного інтелекту, попри те, що країна є домом для таких великих гравців ринку, як Meta, Amazon, Adobe, Google, Nvidia та OpenAI. Адміністрація Байдена лише видала виконавчий наказ, який змушує державні установи розробити стандарти безпеки та спиратися на добровільні, необов’язкові угоди, підписані великими гравцями ШІ. Кілька законопроєктів, поданих до Сенату, здебільшого стосувалися дипфейків і водяних знаків.

Торік у серпні Михайло Федоров повідомив, що Мінцифри розпочало роботу над нормативними правилами для використання ШІ в Україні.

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