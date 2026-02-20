tradfi
Патч 1.9 для S.T.A.L.K.E.R. 2 додасть бінокль та подовжений цикл дня-ночі: тест стартує в березні

Маргарита Юзяк

Патч 1.9 для S.T.A.L.K.E.R. 2 додасть бінокль та подовжений цикл дня-ночі: тест стартує в березні
S.T.A.L.K.E.R. 2

За чутками, наступний патч для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl принесе бінокль та подовжений цикл дня-ночі.


Інсайдер S.T.A.L.K.E.R. 2 News в X (Twitter) написав два дописи про майбутні оновлення для Зони. За словами акаунту, патч 1.9 не принесе апгрейду для рушія, однак варто очікувати деякі функції з дорожньої карти 2025 року. Розробники поки не додали обіцяний бінокль і подовжений цикл дня і ночі, тож вони ймовірно з’являться незабаром.

Перед запуском патчу 1.9 команда проведе його тестування. За чутками, воно стартує на початку березня. Невідомо йдеться про відкрите чи закрите тестування, однак команда нічого не казала, тож швидше за все мовиться про внутрішнє серед розробників. Дати запуску оновлення немає.


Ми писали, що наприкінці 2025 року GSC випустила контентний патч “Нерозказані історії”. У них розповідається про загадкові події поблизу Малахіту та найсекретніший сховок Зони. Нова сюжетна лінія включає 8 нових місій, 7 нових локацій, 6 нових персонажів, 3 унікальні предмети, унікальну зброю та хаб в Зоні.

Раніше команда GSC Game World полегшила систему збережень для найвищого рівня складності “Майстер” та режиму “Експедиція”. Ще з попереднім патчем прибрали баг, через який артефакт “Серце Чорнобиля” з’являвся деінде.

