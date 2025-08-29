GSC тизерить Дугу як ключове місце DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2

Новини Ігри 29.08.2025 comment views icon

GSC Game World натякнула, що радіолокаційна станція “Дуга” стане важливою локацією у майбутньому DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Днем раніше технічний продюсер GSC Євгеній Кулик підтвердив, що для гри вже розробляють два обіцяних доповнення. Від деталей він утримався, але невдовзі офіційний акаунт S.T.A.L.K.E.R. 2 в X (Twitter) опублікував такий допис:

“Стільки таємниць, легенд і історій, стільки смертей тих, хто шукав відповіді. І ось воно — так близько… А що буде далі? Хто розповість нам правду? Можливо, правди взагалі не існує. Лише “Дуга” може розповісти…” — написали розробники.

Як тоді, так і зараз деталей майбутньої історії немає. Можливо “Дуга” стане стартовою точкою для DLC, ключовою локацією для основної історії (наприклад, розкриття або переосмислення головної таємниці Зони) чи місцем для розширеного геймплею — ймовірне додавання нових механік, артефактів або ворогів.

Паралельно студія також працює над великим оновленням для гри та готує версію для PlayStation 5, реліз якої очікується у листопаді. Разом з патчами додадуть нові функції — наприклад, прилад нічного бачення. Решту планів на цей рік можна прочитати в оновленій дорожній мапі на 2025-й.

Джерело: S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL

