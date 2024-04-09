Ринок ПК, як і очікувалося, минулого кварталу повернувся до зростання після дворічного спаду, що підтверджують звіти провідних аналітичних агенцій IDC та Canalys: за перший квартал 2024 року у світі продано близько 60 млн комп’ютерів (на 1,5% більше, ніж рік тому).

Яка ситуація на ринку ПК

Є незначні розбіжності у підрахунках IDC та Canalys, але обидві команди зафіксували позитивну динаміку. Значною мірою цьому посприяв… спад в першому кварталі 2023 року, коли ринок ПК скоротився на 28,7% і досяг «дна», найнижчої позначки за всю історію спостережень. Фактично світові продажі ПК повернулися на допандемічний рівень — до результатів 1 кварталу 2019 року, коли було продано 60,5 млн комп’ютерів. Інакше кажучи, фактично ринок ПК відкотився на 5 років назад.

Щодо структури, за даними Canalys, поставки ноутбуків (разом з мобільними робочими станціями) зросли на 4,2% до 45,1 млн одиниць, тоді як настільні ПК (+ настільні робочі станції) фактично лишилися на тому самому рівні, скоротившись лише на 0,4% до 12,1 млн одиниць.

На тлі зниження інфляції обсяги продажі ПК почали відновлюватися у всіх ключових регіонах — США, Європі, Близькому Сході та в Африці (EMEA). Водночас дефляційний тиск у Китаї, найбільшому ринку, позначився на всьому світовому ринку ПК — і сегмент настільних ПК, який суттєво скоротився на тлі зростання популярності ноутбуків, стиснувся ще на 25%.

Топ-5 найбільших виробників ПК

Перша п’ятірка лишилася незмінною, лише Acer та ASUS помінялися останніми місяцями. Китайська Lenovo — все ще найбільший постачальник ПК у світі, але різниця між Lenovo та американською HP за обсягами продажів відносно невелика: 13,7 та 12,0 млн комп’ютерів. Але за темпами зростання (+14,6%) усіх (знову) випередила Apple, тож оновлені MacBook Pro на M3, M3 Pro та M3 Max, вочевидь, добре продаються разом з іншими моделями. За підсумками першого кварталу у першій п’ятірці продажі впали лише в ASUS та Dell. Решта або зросли, або, як HP, лишилися на тому ж рівні.

Що далі

Аналітики погоджуються, що позитивна динаміка збережеться протягом року попри слабкий попит в Китаї — цьому насамперед сприятиме новий цикл оновлення ПК та перехід на Windows 11 (настав час оновлювати ПК, куплені раніше під час пандемії), а також появу нових AI PC. Canalys прогнозує, що протягом 2024 року вендори відвантажать на ринок майже 50 мільйонів комп’ютерів зі штучним інтелектом — тобто матимуть окремий інтегрований блок ШІ, як-от NPU.

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