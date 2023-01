Плати за ігри більше: $70 — новий «стандарт» за базову версію та чому ціни продовжать зростати у 2023 році (аналіз IGN)

Минулого року Ubisoft, Take-Two, Xbox та Sony оголосили про підвищення ціни ігор з $60 до $70, інші видавці ААА, такі як Activision Blizzard, EA, Square Enix і Warner Bros., наслідували їх без оголошення. Чому так сталося та чи зростатимуть ціни у 2023 році? Ребека Валентайн з IGN дає розгорнуту позитивну відповідь.

Допомагаємо Як бійці Херсонського напрямку обирали дрони і як це можете зробити ви

Торішній стрибок цін насправді був відповіддю на інфляцію та не є підвищенням цін у чистому вигляді. Звертаючись до аналізу цін ігор починаючи з 1970-х років, виконаному ресурсом TechRaptor, можна дійти висновку, що раніше гри коштували дорожче в абсолютному обчисленні. Наприклад, оригінальна консоль Nintendo при запуску коштувала $179,99, а середня вартість гри для неї складала $45. У перерахунку з урахуванням інфляції станом на 2020 рік пристрій коштував $432,71, а ігри для нього – у середньому $108,18. Те саме стосується й продукції інших виробників. Якби середня ціна ігор зростала відповідно до інфляції, зараз вони коштували б $90.

Згодом зростає і собівартість ігор. Колишній глава Sony PlayStation Шон Лейден стверджує, що вартість виробництва гри для PS 4 становила не менше $100 млн, а для PS5 виробництво цілком може коштувати $200 млн або більше. Одна зі складових ціни – оплата праці персоналу. Так, над Assassin’s Creed 2, що вийшла у 2009 році, працювало понад 1000 осіб у 17 різних студіях. У 2017 році створення AAA-гри обходилося в середньому $10 тис. на людину на місяць. Враховуючи подальше зростання зарплат і відштовхуючись від зразкової кількості зайнятих, можна розрахувати зразкові сукупні витрати на розробників $10 млн на місяць.

Курс КЛІЄНТСЬКИЙ СЕРВІС Залучити нових та утримати наявних клієнтів за допомогою вау-сервіса – це можливо! Переходьте та дізнайтеся більше. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Чому раніше ціна ігор не зростала різко? Відповідь на це питання стає зрозумілою, якщо врахувати трансформацію моделі продажу ігор. У класичному варіанті покупець одразу платив повну вартість гри, зараз вона розмивається між ціною гри, доповнень до неї, витратами на мікротранзакції, оплатою підписок Xbox Game Pass або PlayStation Plus та іншими альтернативними способами монетизації. Фактично, ціна гри для користувача складається із суми усіх витрат на неї. Реальна ціна ігор є набагато вищою, а користувачі з великим фінансовим лімітом компенсують витрати тих, хто не бажає платити більше. Однак інфляція бере своє і навіть такий підхід вже не забезпечує утримання мінімальної вартості.

Ринкове ціноутворення також бере своє. Практика показала, що у середньому користувачі охоче платять за гру $70 й більше. Після зростання цін відтоку охочих купувати ігри не сталося – а отже, їхні виробники лише виграли та не мають причин відмовлятися від обраної стратегії формування цін.

З іншого боку, ігри часто пропонують зі знижками вже протягом першого року після виходу. У Steam практично завжди можна знайти суттєві розпродажі актуальних ігор, Epic Games Store для залучення клієнтів взагалі часто роздає ігри безплатно, хоча далеко не всі з них нові (слід зазначити, що відносно старі тайтли у будь-якому магазині – хороша альтернатива для тих, хто хоче заощадити на купівлі ігор).

Консолі традиційно не відрізняються особливою щедрістю, але і на них можна знайти суттєві знижки, до того ж працюють і підписки. Найбільш консервативною щодо знижок є Nintendo – але на цій консолі ігри все ще коштують $60.

Розчарування користувачів від зростання цін на ігри є цілком зрозумілим: зарплати, в принципі, мають тенденцію відставати від інфляції, навіть у США. У ряді країн вона суттєво випереджає підвищення оплати праці, і можна фактично говорити про зниження. Цей фактор є чутливим, коли йдеться про розваги, а не про необхідні товари. Загальна політична та економічна ситуація у світі останніми роками зовсім не сприяє зростанню доходів.

Подальший розвиток ситуації: хто ще підніме ціни?

Можна сказати, що хвиля різкого підвищення цін на ринку ігор здебільшого вже минула. Проте Microsoft підіймає ціну ігор внутрішніх студій для Xbox X|S та з високою ймовірністю може підняти вартість консолей, останнє можна сказати й про Nintendo Switch. Ціну самих ігор Nintendo поки що утримує (як і інші японські компанії: Bandai Namco, Sega, Capcom). Враховуючи попередні замовлення на The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom за ціною $59,99 можна сподіватися на збереження цін на якийсь час, проте витримка Nintendo та інших у майбутньому може вичерпатися. З чуток, японські компанії вже обговорюють підвищення вартості своїх ігор на західному ринку.

Також у мережі обговорюється й можливе здорожчання передплати Xbox і можлива поява дорожчих тарифних планів. Sony навряд чи піде на подібний крок – нещодавно компанія вже оновила тарифи PlayStation.

Значний потенціал зростання ціни ігор прихований в інді-ринку. Близько 2012 року AAA-ігри та інді-ігри в Steam коштували приблизно однаково. Але з того часу ціни AAA зросли, тоді як для інді залишилися на колишньому рівні. Аналіз ринку вказує на те, що подорожчання від $5 до $10 або з $10 до $20 не дуже зашкодить загальній кількості продажів – чому б цього не зробити?

Узагальнюючи, можна сказати, що хоча зростання цін і передбачається, здебільшого воно вже відбулося 2022 року. Альтернативою для найбільш економних користувачів все ще можуть бути численні знижки, розпродажі та підписки. Уважно стежачи за акціями, можна економити суттєво та постійно, нехай і не отримуючи найновіший продукт у день виходу. Значний потенціал й у відносно старих ігор – різниця між новою грою і тією, якій вже кілька років, зараз не така драматична, як у минулі десятиліття. І кожен день з’являються нові користувачі, які ще не грали у ці ігри.