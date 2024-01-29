Перезапуск серіалу «‎Баффі — переможниця вампірів», ймовірно, на підході

За словами продюсерки Доллі Партон, Sandollar Productions працює над перезапуском серіалу про Баффі — дівчину з надлюдськими силами, яка знищує жахливих створінь з потойбіччя.

«Вони працюють над цим. Вони думають про те, щоб повернути серіал і оновити», — сказала Доллі Партон в інтерв’ю Business Insider.

Продюсерська компанія Партон, Sandollar Productions, яку співачка заснувала разом зі своїм колишнім менеджером Сенді Галліном, спродюсувала всі сім сезонів «Баффі» з Сарою Мішель Геллар в головній ролі через свою телевізійну компанію Sandollar Television. Вона також виступала співпродюсером спінофу «Баффі‎» під назвою «Ангел» з Девідом Бореаназом у головній ролі.

Sandollar Productions у співпраці з Kuzui Enterprises також випустила оригінальний фільм «‎Баффі — винищувачка вампірів» з Крісті Свонсон у головній ролі.

Співзасновники Kuzui Enterprises — режисерка фільму Френ Рубель Кузуі та її чоловік Каз Кузуі. Френ вперше спробувала перезапустити «‎Баффі» у 2009 році, однак шанувальники та деякі актори розкритикували проєкт через відсутність продюсера і режисера Джоса Відона.

У 2008 році Відон та сценаристка Моніка Овусу-Брін обговорювали перезапуск «Баффі» з темношкірою акторкою, що також не надто добре сприйняли фанати.

Кілька акторів оригінального серіалу приєднались до аудіопроєкту «‎Slayers: A Buffyverse Story», дія якого стартує за 10 років після фіналу «Баффі‎» та зосереджується на новій героїні Індірі (озвучена Лаєю ДеЛеон Хейз) і Спайку (озвучений Джеймсом Марстерсом). Ентоні Хед, Харизма Карпентер, Джульєт Ландау, Емма Колфілд, Ембер Бенсон, Джеймс Чарльз Лірі та Денні Стронг також повторили свої ролі з серіалу.