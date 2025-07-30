Перші дані про лінійку AMD Ryzen Pro 9000 — до 12 ядер Zen 5 та TDP 65 Вт

AMD Ryzen Pro / AMD

Схоже, що компанія AMD найближчим часом планує представити оновлену лінійку процесорів для корпоративного сегмента — Ryzen Pro 9000. В асортименті, як і у попередньому поколінні, очікується три нові моделі.

Відомий ентузіаст momomo_us у своєму пості в соцмережі X оприлюднив інформацію про майбутні моделі процесорів Ryzen Pro 9000 для бізнес-комп’ютерів з додатковими функціями безпеки та розширеною підтримкою. Інсайдер поділився основними специфікаціями трьох моделей лінійки:

Ryzen 9 Pro 9945 (12 ядер, 65 Вт, 3,4 ГГц, 64 МБ L3)

Ryzen 7 Pro 9745 (8 ядер, 65 Вт, 3,8 ГГц, 32 МБ L3)

Ryzen 5 Pro 9645 (6 ядер, 65 Вт, 3,9 ГГц, 32 МБ L3)

Якщо порівняти наведені дані з серією Ryzen Pro 7000, в якій також існує три моделі, то за кількістю ядер відмінностей немає, втім як і за обсягом кешу третього рівня. Проте, схоже, що за частотами зміни все ж будуть, навіть попри те, що наразі відомі лише їх базові значення. Флагман лінійки втратить 300 МГц у порівнянні зі своїм попередником Ryzen 9 PRO 7945, а частота інших моделей або залишиться на тому ж рівні, або зросте на +100 МГц (у Ryzen 5 Pro 9645). Та головним фактором, який має забезпечити найвищий приріст продуктивності у новому поколінні, має стати перехід з архітектури Zen четвертого покоління на Zen 5.

Також відомо, що вбудована графіка Ryzen Pro 9000 базується на архітектурі RDNA 2, а самі процесори сумісні з платформою AM5 та чипсетами 600-ї та 800-ї серії. Що ж до TDP, то його значення, скоріш за все, становитиме 65 Вт для всіх трьох моделей. Коли саме відбудеться анонс процесорів, наразі невідомо. Але, враховуючи той факт, що Threadripper 9000 Pro WX вже вийшли, можливо, чекати залишилось не довго.

Джерело: Tom’s Hardware