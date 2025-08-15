Новини Пристрої 15.08.2025 comment views icon

Перший тест AMD Ryzen 5 5500X3D: новинка AM4 майже не поступається 5600X3D

AMD Ryzen 5 5500X3D протестували у PassMark

Нещодавно AMD представила новий процесор Ryzen 5 5500X3D, який має скласти конкуренцію недорогим, але продуктивним чипам. Завдяки публікації користувача X (Twitter) під ніком X86 is dead&back ми вже можемо ознайомитися з першими результатами тестування цієї новинки з технологією 3D V-Cache..

Процесор AMD Ryzen 5 5500X3D входить до лінійки Ryzen 5000 (Vermeer) і використовує ядра на базі архітектури Zen 3, яка вже відстає на два покоління від актуальної версії Zen 5. Для когось може бути дивним, що AMD продовжує випускати таку платформу, але на то є свої об’єктивні причини. Виробництво чипів Zen 3 вже дешеве, а отже компанія може без проблем випускати бюджетні CPU, не впливаючи негативно на фінансові показники. І ще важливо, що наразі Ryzen 5 5500X3D продається лише на ринках Латинської Америки й орієнтований на споживачів, для яких ключовим чинником є ціна.

За своєю суттю, Ryzen 5 5500X3D — це молодший варіант Ryzen 5 5600X3D. Їхні характеристики майже однакові. Обидва процесори мають 6 ядер і підтримують 12 потоків інструкцій. Також вони отримали 96 МБ кешу L3 та TDP 105 Вт. Різниця у тактових частотах — близько 9% на користь 5600X3D, і саме це впливає на кінцеву продуктивність.

У тестах PassMark (наразі є лише один результат для 5500X3D, тому можливі відхилення) новинка показала на 6% нижчу продуктивність у порівнянні з 5600X3D як в однопотокових, так і в багатопотокових сценаріях. Водночас однопотокові результати подібні до Ryzen 5 5500 (Cezanne), а в багатопотокових навантаженнях — на 6% кращі. Варто враховувати, що технологія 3D V-Cache особливо корисна саме в іграх, тож PassMark не відображає повний потенціал цього CPU в ігрових навантаженнях.

Процесор PassMark Single-Thread PassMark Multi-Thread Кількість результатів PassMark
Ryzen 5 9600 4293 28761 31
Ryzen 5 7600 3909 27038 4265
Ryzen 5 5600 3257 21541 9599
Ryzsen 5 5600X3D 3187 21891 182
Ryzen 5 5500X3D 3005 20498 1
Ryzen 5 5500 3058 19324 7533

Наразі новий процесор AMD Ryzen 5 5500X3D вже можна знайти у продажу в Аргентині та Мексиці за ціною близько $185, що не так вже й бюджетно, але типово для цих ринків. Для порівняння, в США за $178 можна купити чип Ryzen 5 7600X, а за $197 — найновіший Ryzen 5 9600X, які швидші та сучасніші.

Джерело: tomshardware

arrow left
arrow right
