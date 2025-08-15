Перший тест AMD Ryzen 5 5500X3D: новинка AM4 майже не поступається 5600X3D

Нещодавно AMD представила новий процесор Ryzen 5 5500X3D, який має скласти конкуренцію недорогим, але продуктивним чипам. Завдяки публікації користувача X (Twitter) під ніком X86 is dead&back ми вже можемо ознайомитися з першими результатами тестування цієї новинки з технологією 3D V-Cache..
Процесор AMD Ryzen 5 5500X3D входить до лінійки Ryzen 5000 (Vermeer) і використовує ядра на базі архітектури Zen 3, яка вже відстає на два покоління від актуальної версії Zen 5. Для когось може бути дивним, що AMD продовжує випускати таку платформу, але на то є свої об’єктивні причини. Виробництво чипів Zen 3 вже дешеве, а отже компанія може без проблем випускати бюджетні CPU, не впливаючи негативно на фінансові показники. І ще важливо, що наразі Ryzen 5 5500X3D продається лише на ринках Латинської Америки й орієнтований на споживачів, для яких ключовим чинником є ціна.
За своєю суттю, Ryzen 5 5500X3D — це молодший варіант Ryzen 5 5600X3D. Їхні характеристики майже однакові. Обидва процесори мають 6 ядер і підтримують 12 потоків інструкцій. Також вони отримали 96 МБ кешу L3 та TDP 105 Вт. Різниця у тактових частотах — близько 9% на користь 5600X3D, і саме це впливає на кінцеву продуктивність.
У тестах PassMark (наразі є лише один результат для 5500X3D, тому можливі відхилення) новинка показала на 6% нижчу продуктивність у порівнянні з 5600X3D як в однопотокових, так і в багатопотокових сценаріях. Водночас однопотокові результати подібні до Ryzen 5 5500 (Cezanne), а в багатопотокових навантаженнях — на 6% кращі. Варто враховувати, що технологія 3D V-Cache особливо корисна саме в іграх, тож PassMark не відображає повний потенціал цього CPU в ігрових навантаженнях.
|Процесор
|PassMark Single-Thread
|PassMark Multi-Thread
|Кількість результатів PassMark
|Ryzen 5 9600
|4293
|28761
|31
|Ryzen 5 7600
|3909
|27038
|4265
|Ryzen 5 5600
|3257
|21541
|9599
|Ryzsen 5 5600X3D
|3187
|21891
|182
|Ryzen 5 5500X3D
|3005
|20498
|1
|Ryzen 5 5500
|3058
|19324
|7533
Наразі новий процесор AMD Ryzen 5 5500X3D вже можна знайти у продажу в Аргентині та Мексиці за ціною близько $185, що не так вже й бюджетно, але типово для цих ринків. Для порівняння, в США за $178 можна купити чип Ryzen 5 7600X, а за $197 — найновіший Ryzen 5 9600X, які швидші та сучасніші.
Джерело: tomshardware
