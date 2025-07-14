Перший електромобіль Bentley: ретрофутуризм у концепті EXP 15

Bentley створила концепт EXP 15 — люкс-електромобіль зі стилістикою 1930-х / Bentley

Електрифікація дісталася навіть до найтрадиційніших автокомпаній. Bentley, відома своїми потужними бензиновими двигунами та класичною розкішшю, вперше показала, яким може бути її повністю електричний автомобіль. Це не серійна модель, а концепт, але в ньому вже закладений погляд у наступне десятиліття. Його натхненням став легендарний купе Speed Six 1930 року, відомий як Blue Train.

Bentley завжди вирізнялася двигунами — особливо своїм 6,75-літровим V8 з подвійним турбонаддувом, що став символом бренду на десятиліття. Але з початку 2000-х, після того як компанію придбав концерн Volkswagen (а Rolls-Royce дістався BMW), шляхи двох британських марок розійшлися. І тепер Bentley має довести, що її автомобілі заслуговують преміальної ціни, навіть не маючи власного двигуна. Ось чому компанія звертається до свого минулого — ще до злиття з Rolls-Rolls — аж до легендарного купе Speed Six Blue Train 1930 року. До того ж, ця модель має унікальні дизайнерські рішення, які перейшли до нового концепту.

Отже, концепт Bentley EXP 15 має незвичне компонування. У нього є три двері, три сидіння і похилий дах у стилі туристичних авто 1930-х років. Сидіння може обертатися для зручного виходу з авто. За словами головного дизайнера інтер’єрів Даррена Дея, все продумано до дрібниць та для ідеальних фото:

«Сидіння може обертатися, і ви виходите, абсолютно незворушно, не намагаючись вилізти з машини, як це буває в деяких суперкарах. Ви просто виходите з гідністю, і фото для Instagram ідеальне».

Bentley не розкрила жодних технічних характеристик цього автомобіля, обмежившись лиже згадкою, що він «повністю електричний». Компанія робить основний наголос на комфорті та розкоші. За її словами, інноваційне планування салону дозволяє пасажирам комфортно розтягнутися поруч із доступними відділеннями для зберігання речей, в яких можна розмістити бар, ручну поклажу або навіть домашніх тварин. У задній частині передбачено сидіння, які можна використовувати для пікніків або перегляду дитячого футболу. Bentley хоче, щоби авто дарувало комфорт кросовера, але водночас виглядало як елегантний гран-турер.

«Краса концептуального автомобіля полягає не лише в позиціонуванні нашої нової мови дизайну, а й у тому, щоб перевірити, куди рухається ринок», – заявляє Робін Пейдж, директор з дизайну Bentley. «Зрозуміло, що кросовери — це зростаючий сегмент, і ми розуміємо ринок GT… але найскладнішим сегментом є седан, тому що він змінюється. Деякі клієнти хочуть класичну «трисекційну» форму седана, інші — «односекційний» дизайн, а ще інші — щось більш вишукане. Тож це був шанс для нас поговорити з людьми та отримати уявлення».

Bentley не згадує про технічні характеристики чи запас ходу свого повністю електричного автомобіля. Невідомо навіть, коли він вийде на ринок. Єдине що зрозуміло вже зараз — перший електромобіль Bentley буде великим, просторим і розкішним.

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Джерело: electrek