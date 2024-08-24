Перший ПК з процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370 — понад 70 FPS в AAA-іграх на вбудованій Radeon 890M

YouTube-канал ETA Prime зробив огляд першого міні-ПК з новим процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370. Комп’ютер Soyo S9 AI має пристойну продуктивність в іграх та вийде за два місяці.

ETA Prime отримав міні-ПК Soyo S9 AI та оглянув його. Процесор Ryzen AI 9 HX 370 (Strix Point) має 12 обчислювальних ядер Zen 5. Точніше, чотири з них є ядрами Zen 5, тоді як вісім — Zen 5c.

Комп’ютер має два роз’єми USB-A та один USB-C на передній панелі. Втім, у попереднього зразка на огляді передній USB-C не працював. На задній панелі є два порти HDMI, один Ethernet, ще два USB-A та один USB-C. У серійного продукту передній Type-C підтримуватиме USB4. ПК має загалом три слоти M.2 NVMe PCIe 4 SSD. Один із них, знову ж, не працював на огляді, але у серійних продуктів все працюватиме належним чином.

Soyo S9 AI використовує оперативну пам’ять LPDDR5X і буде доступний у комплекті з 16 ГБ, 32 ГБ або 64 ГБ ОЗП. Оновити оперативну пам’ять не вдасться — чипи LPDDR5X розпаяні на материнській платі.

Зображення виводить вбудована відеокарта процесора Radeon 890M, яка належить до покоління RDNA 3.5. ETA Prime перевірив кілька ігор AAA, у яких вдалося досягти високої частоти кадрів переважно на низьких налаштуваннях у роздільній здатності 1080p. Були перевірені Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West та інші ігри.

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Точна дата виходу та ціна Soyo S9 AI залишаються невідомими, але очікується, що комп’ютер випустять до середини жовтня. Компанія не впевнена щодо ціни пристрою і попросила ETA Prime спитати глядачів, скільки б вони дали за ПК.

Джерело: Tom’s Hardware

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