Перший ПК з процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370 — понад 70 FPS в AAA-іграх на вбудованій Radeon 890M

YouTube-канал ETA Prime зробив огляд першого міні-ПК з новим процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370. Комп’ютер Soyo S9 AI має пристойну продуктивність в іграх та вийде за два місяці.
ETA Prime отримав міні-ПК Soyo S9 AI та оглянув його. Процесор Ryzen AI 9 HX 370 (Strix Point) має 12 обчислювальних ядер Zen 5. Точніше, чотири з них є ядрами Zen 5, тоді як вісім — Zen 5c.
Комп’ютер має два роз’єми USB-A та один USB-C на передній панелі. Втім, у попереднього зразка на огляді передній USB-C не працював. На задній панелі є два порти HDMI, один Ethernet, ще два USB-A та один USB-C. У серійного продукту передній Type-C підтримуватиме USB4. ПК має загалом три слоти M.2 NVMe PCIe 4 SSD. Один із них, знову ж, не працював на огляді, але у серійних продуктів все працюватиме належним чином.
Soyo S9 AI використовує оперативну пам’ять LPDDR5X і буде доступний у комплекті з 16 ГБ, 32 ГБ або 64 ГБ ОЗП. Оновити оперативну пам’ять не вдасться — чипи LPDDR5X розпаяні на материнській платі.
Зображення виводить вбудована відеокарта процесора Radeon 890M, яка належить до покоління RDNA 3.5. ETA Prime перевірив кілька ігор AAA, у яких вдалося досягти високої частоти кадрів переважно на низьких налаштуваннях у роздільній здатності 1080p. Були перевірені Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West та інші ігри.
Точна дата виходу та ціна Soyo S9 AI залишаються невідомими, але очікується, що комп’ютер випустять до середини жовтня. Компанія не впевнена щодо ціни пристрою і попросила ETA Prime спитати глядачів, скільки б вони дали за ПК.
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Джерело: Tom’s Hardware
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