Перший погляд на 4-й сезон «Теда Лассо» — зйомки офіційно стартували

Кадр з тизеру четвертого сезону «Теда Лассо» / Apple TV+

Стартували зйомки четвертого сезону «Теда Лассо» — серіалу в жанрі спортивної комедії, який нині є одним із найбільших хітів Apple TV+.

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Разом з тим з’явився й перший тизер, який свідчить про повернення квартету основних акторів — Джейсона Судейкіса (Тед Лассо), Ганни Ведінгем (власниця клубу «Річмонд» Ребека), Джеремі Свіфта (помічник Ребеки Гіґґінс) та Джуно Темпл (Кілі Джонс). Попри відсутність на фото у продовженні з’являться Брендан Хант (тренер Берд) і Бретт Ґолдштейн (футболіст Рой Кент), який також залучений до написання сценарію.

We’re not in Richmond anymore.#TedLasso Season 4 is now in production. pic.twitter.com/xX0LaqofBB — Apple TV (@AppleTV) July 21, 2025

Згідно з Deadline, усі вищезазначені актори уклали трирічні угоди на співпрацю — інформація, що підтверджує чутки про нову трисезонну арки нової глави «Теда Лассо».

Серед новачків в акторському складі: Грант Філі, який зіграв молодого Люка Скайвокера в серіалі Disney+ «Обі-Ван Кенобі», а нині візьме на себе роль сина Теда, Генрі; Таня Рейнольдс («Статеве виховання»), Джуд Мек («Знову в дії»), Фей Марсей («Андор»), Рекс Гейз, Ейслінг Шаркі («Світ Юрського періоду: Домініон») та Еббі Герн («Моя леді Джейн»), які зіграють здебільшого гравців оновленої футбольної команди АФК «Річмонд».

Згідно з офіційним синопсисом четвертого сезону, Тед повертається до Річмонда, аби взяти на себе ще складніше завдання — тренування жіночої футбольної команди другого дивізіону, учасниці якої на чолі з тренером стикнуться з ризиками, про які навіть не здогадувалися.

З понеділка зйомки «Теда Лассо» розпочались у Канзас-Сіті, штат Міссурі, рідному місті Судейкіса та Теда Лассо. Третій сезон, нагадаємо, завершився тим, що Тед залишив Велику Британію і повернувся додому в США, аби бути поряд з дружиною та сином. Дата релізу четвертого поки невідома.

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Початково серіал «Тед Лассо» створили на основі однойменного персонажа, зображеного Судейкісом у промо для англійської Прем’єр-ліги від NBC Sport. Перший сезон вийшов у серпні 2020 року і вже за 5 днів після прем’єри був подовжений на другий сезон. Третій (і, як раніше вважалось, останній) вийшов у 2023 році.

Сюжет перших трьох сезонів оповідав про тренера провінційної команди коледжу з американського футболу Теда Лассо, якому раптово доручають тренувати команду АПЛ попри відсутність досвіду. Здається, новачка ненавидять всі — від футболістів і фанів до власниці клубу, яка намагається його підставити — утім Тед з кожним днем завойовує їхню прихильність, завдяки своїй щирості, гумору та оптимізму. В третьому сезоні нам показували історію вже двох команд, при цьому другу очолив колишній колега Теда Нейт (Нік Мохамед).

«Тед Лассо» заробив 13 нагород «Еммі» протягом перших трьох сезонів, у тому числі два поспіль трофеї за найкращий комедійний серіал і акторські статуетки для Судейкіса, Ґолдштейна і Веддінгем, а також довгий час лишався лідером переглядів на Apple TV+ — доки не вийшов новий хіт, науково-фантастичний серіал «Розрив». Останній так само подовжений на третій сезон, тож цікаво побачити, хто зрештою переможе в цьому протистоянні.