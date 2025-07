Перший погляд на 4-й сезон «Теда Лассо» — зйомки офіційно стартували

Стартували зйомки четвертого сезону «Теда Лассо» — серіалу в жанрі спортивної комедії, який нині є одним із найбільших хітів Apple TV+.

Разом з тим з’явився й перший тизер, який свідчить про повернення квартету основних акторів — Джейсона Судейкіса (Тед Лассо), Ганни Ведінгем (власниця клубу «Річмонд» Ребека), Джеремі Свіфта (помічник Ребеки Гіґґінс) та Джуно Темпл (Кілі Джонс). Попри відсутність на фото у продовженні з’являться Брендан Хант (тренер Берд) і Бретт Ґолдштейн (футболіст Рой Кент), який також залучений до написання сценарію.

We’re not in Richmond anymore.#TedLasso Season 4 is now in production. pic.twitter.com/xX0LaqofBB

— Apple TV (@AppleTV) July 21, 2025