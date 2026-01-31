tradfi
Перший погляд на чотири фільми про The Beatles: фото акторів у ролях Леннона, Маккартні, Гаррісона і Старра

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Sony вперше показала, як виглядатимуть актори в ролях учасників The Beatles. У кадрі — Пол Мескаль, Гарріс Дікінсон, Джозеф Квінн і Баррі Кеоган у образах Маккартні, Леннона, Гаррісона та Старра.


Режисер Сем Мендес експериментує з форматом стрічки. Замість класичного фільму він захотів чотири, щоб присвятити кожну картину окремому “бітлу”. Навіть перший показ акторів у цих ролях зробили незвичним. Ліверпульський інститут виконавських мистецтв (LIPA), який заснував Пол Маккартні, отримав спеціальні листівки із зображеннями акторів у образах музикантів. Їх заховали по всій будівлі, щоб студенти могли стати першими, хто знайде їх.

Спочатку LIPA поділився зображенням Мескалі в ролі Маккартні, а в Instagram з’явилися фото студентів із листівками, де видно решту акторів. Пізніше Sony опублікувала знімки у високій роздільній здатності.

Кожен фільм The Beatles буде присвячений одному учаснику і розповідатиме історію з його погляду. Картини знімає Сем Мендес, який дебютував як режисер у 1999 році з фільмом “Краса по-американськи” (п’ять “Оскарів”, включно з найкращою режисурою), а згодом зняв два фільми про Джеймса Бонда. Проєкт виробляється для Sony Pictures.


Окрім головної четвірки, у фільмах знімаються Сірша Ронан у ролі Лінди Маккартні, Анна Савай як Йоко Оно, Еймі Лу Вуд у ролі Петті Бойд, Міа МакКенна-Брюс як Морін Старкі, Джеймс Нортон у ролі Браяна Епштейна. А також до команди долучилися Гаррі Ллойд, Девід Морріссі, Ліанн Бест та інші.

Прем’єра всіх чотирьох фільмів одночасно запланована у квітні 2028 року. Крім того, це перший повнометражний твір, якому надано права на музику великого каталогу хітів The Beatles.

Джерело: Broadway World, Hollywood Reporter

