Перший погляд на Езру Бріджера у 2 сезоні «Асоки» — знайомі шрами, але без бороди

Езра Бріджер в 1 сезоні «Асоки»

На фестивалі Comic-Con вперше показали новий образ Езри Бріджера у другому сезоні «Асоки». Актор повернувся в оновленому вигляді.

Герой, якого грає Еман Есфанді, вирішив поголитися, постригтися і причепуритися. Його обличчя прикрашає знайомий шрам на щоці, а риси точно відтворюють анімовану версію з «Повстанців». Колір очей Езри став трохи менш яскраво-блакитними, ніж у першому сезоні. Фанати теж звернули увагу на інші контактні лінзи, тому актор сам пожартував про це в соцмережах.

Користувачам сподобалося, як тепер виглядає персонаж. За їхніми словами, творці серіалу ідеально підібрали Езру для живої екранізації. Загалом у мережі зійшлися на думці, що цей кастинг був точно успішним, а Езру нібито витягли прямо з «Повстанців».

У серіалі «Асока» 2023 року Есфанді дебютував у ролі Езри ближче до фіналу, коли його нарешті знайшли на Перідеї після довгого зникнення. Тепер він, схоже, повертається до головної галактики — на зображенні він сидить у приміщенні, що нагадує корабель Нової Республіки. Це може вказувати на нову роль Езри — можливо, під керівництвом генерала Гери Синдулли, або навіть як наставника її сина Джейсена, який чутливий до Сили.

Те як Еман Есфанді прокоментував у соцмережах колір очей Езри Бріджера

Новий сезон «Асоки» також поверне знайомих персонажів: Хайден Крістенсен знову з’явиться в ролі Енакіна Скайвокера, а адмірал Акбар зустрінеться з гранд-адміралом Трауном. Роль Бейлана Сколла тепер виконує Рорі Макканн — він замінить покійного Рея Стівенсона.

Дата премʼєри другого сезону «Асоки» поки не оголошена, наразі тривають знімання. Хоча продовження треба зачекати, можна дізнатися, яке таємне послання приховали в серіалі.

Джерело: Star Wars