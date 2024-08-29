Фанати «Зоряних війн» розшифрували таємне послання про другий сезон «Асоки»

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Підказку заховали в першій серії першого сезону.

Майже рік після прем’єри «Асоки» шанувальники «Зоряних війн» розкрили таємне послання, приховане у першій серії. Це відкриття, оприлюднене на Reddit, стало черговим у низці великодок, які творці серіалу розмістили протягом першого сезону. Для шифрування вони використали вигадану мову ситхів ур-кіттат, яку можна повністю перекласти.

Розшифроване повідомлення містить такий текст:

«Троє вирушили в мандри, без їхніх знань назад не повернутись. Шлях єднає близьке й далеке, через небо від зорі до зорі. Попри могутні сили, що опираються, цю таємну стежку троє боронять. Тож пильнуй за шляхом оком уважним, бо як зійдеш — чекає загибель».

Фанати припускають, що «троє» у повідомленні — це Боги Мортіса, відомі як Батько, Син і Дочка. Ці персонажі вже з’являлися в анімаційному серіалі «Війни клонів», а також їх показали у фіналі першого сезону «Асоки» у вигляді величезних статуй.

Боги Мортіса символізують різні аспекти Сили: Син уособлює темну сторону, Дочка — світлу, а Батько — рівновагу між ними. Деякі фани проводять паралелі між цими божествами та персонажами саги, зокрема Енакіном Скайвокером, Асокою Тано та Байланом Сколлом.

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Згадка про шлях, що з’єднує близьке й далеке, ймовірно, стосується Шляху до Перідеї – міжгалактичного маршруту, який відіграє ключову роль у серіалі. Це натякає на те, що другий сезон «Асоки» глибше дослідить спроби героїв знайти цей давно втрачений шлях до іншої галактики.

The story continues.#Ahsoka Season 2 now in development with Dave Filoni. pic.twitter.com/1s2wqoqouy — Ahsoka (@ahsokaofficial) January 10, 2024

Концепт-арт для другого сезону зображує Асоку та Сабін на вершині статуй Мортіса, які Байлан знаходить наприкінці першого сезону. Це вказує на те, що героїні, можливо, вирушать слідом за Байланом у подорож, описану в таємничому посланні.

Наразі дата виходу другого сезону «Асоки» невідома. Докладніше про перший сезон можна дізнатись із нашої рецензії.

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Джерело: Kotaku

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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