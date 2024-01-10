Мандалорець і «малюк Йода» прямують на великий екран — зйомки фільму «Мандалорець і Ґроґу» Джона Фавро стартують цьогоріч

З моменту появи в однойменному серіалі Disney+ мандалорець, якого зіграв Педро Паскаль, став одним із найпопулярніших і визнаних критиками нових персонажів у всесвіті «Зоряних воєн‎». Серіал отримав номінацію на «‎Еммі», як краще драматичне телевізійне шоу, та готується стартувати із четвертим сезоном.

Творець серіалу Джон Фавро, також відомий як режисер «Залізної людини», у майбутньому повнометражному фільмі виступить керівником та продюсером, у компанії з Кетлін Кеннеді, президенткою Lucasfilm, та Дейвом Філоні.

Деталі сюжету поки тримають у таємниці, однак Кеннеді назвала історію «ідеальною для великого екрана». Знімання планують розпочати цьогоріч.

У межах анонсу фільму Lucasfilm також підтвердив, що 2 сезон серіалу «Асока» під керівництвом Філоні також перебуває в роботі.

Lucasfilm і Disney загалом анонсували кілька фільмів франшизи «Зоряних війн», у яких поки відсутні дати виходу, назви та будь-які реальні подробиці сюжету. Наприклад, режисер «‎Тор: Раґнарок» Тайка Вайтіті «все ще працює» над фільмом, анонсованим у 2020 році, а режисер «Зоряні війни: Епізод 8 — Останні джедаї» Раян Джонсон анонсував цілу трилогію, але станом на квітень 2023 року вона активно не розроблялась. Трилогія була оголошена ще до того, як «Останні джедаї» вийшли в кінотеатрах у листопаді 2017 року, і включатиме абсолютно нових персонажів та історії.

Три найімовірніші фільми, які оголосили на заході Star Wars Celebration 2023 — це робота Шармін Обейд-Чиной з Дейзі Рідлі в головній ролі; стрічка Джеймса Менґолда, присвячена «першому джедаю»; а також робота режисера анімації Дейва Філоні, яка зосередиться на Новій республіці та буде пов’язана з серіалами «Асока», «Мандалорець» та «Книга Боби Фета».

Торік у листопаді бос Marvel Кевін Файгі офіційно підтвердив скасування власного фільму за всесвітом «Зоряних війн‎», чутки про який тягнулися ще з 2019 року.

Останнім фільмом «‎Зоряних воєн», який вийшов у кінотеатрах, був «Скайвокер: Сходження» 2019 року — із $1 млрд касових зборів і посередніми відгуками.