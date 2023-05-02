Новини Кіно 02.05.2023 о 16:33

Перший трейлер кіноадаптації Gran Turismo Ніла Блумкампа — Девід Гарбор, Орландо Блум та дуже багато гоночних авто

Володимир Скрипін

Заступник головного редактора, керівник відділу новин

Sony опублікувала перший трейлер майбутньої екранізації знаменитої відеогри Gran Turismo від Ніла Бломкампа, найбільш відомого за «Районом № 9» та «Елізіумом».

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Фільмування фільму за мотивами популярної серії автосимуляторів Sony завершилися ще наприкінці грудня 2022 року. В основу сценарію адаптації покладена реальна історія про юного шанувальника Gran Turismo, який у 20-річному віці здобуває перемогу у серії змагань Nissan та починає кар’єру професійного автогонника.

В трейлері можна побачити більше ефектних сцен перегонів та кадрів з виконавцями головних ролей адаптації — Девідом Гарбором, Орландом Блумом, Арчі Мадекве та Дарреном Барнетом.

Світова прем’єра фільму запланована на 11 серпня 2023 року.

Трейлер Gran Turismo — в оригіналі (англійською)

Постер

Перший трейлер кіноадаптації Gran Turismo Ніла Блумкампа — Девід Гарбор, Орландо Блум та дуже багато гоночних авто

  • У грудні 2022 року серія Gran Turismo відзначила 25-річчя, а студія Polyphony Digital підтвердила подолання позначки у 90 млн проданих копій ігор.
  • Gran Turismo 7 вийшла у березні для PlayStation 4 і 5. Найновіша частина популярного автосимулятора також отримала VR-версію, яка безоплатно доступна на PS VR2 (за умови купівлі копії гри на PlayStation).

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