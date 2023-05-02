Перший трейлер кіноадаптації Gran Turismo Ніла Блумкампа — Девід Гарбор, Орландо Блум та дуже багато гоночних авто

Sony опублікувала перший трейлер майбутньої екранізації знаменитої відеогри Gran Turismo від Ніла Бломкампа, найбільш відомого за «Районом № 9» та «Елізіумом».
Фільмування фільму за мотивами популярної серії автосимуляторів Sony завершилися ще наприкінці грудня 2022 року. В основу сценарію адаптації покладена реальна історія про юного шанувальника Gran Turismo, який у 20-річному віці здобуває перемогу у серії змагань Nissan та починає кар’єру професійного автогонника.
В трейлері можна побачити більше ефектних сцен перегонів та кадрів з виконавцями головних ролей адаптації — Девідом Гарбором, Орландом Блумом, Арчі Мадекве та Дарреном Барнетом.
Світова прем’єра фільму запланована на 11 серпня 2023 року.
Трейлер Gran Turismo — в оригіналі (англійською)
Постер
- У грудні 2022 року серія Gran Turismo відзначила 25-річчя, а студія Polyphony Digital підтвердила подолання позначки у 90 млн проданих копій ігор.
- Gran Turismo 7 вийшла у березні для PlayStation 4 і 5. Найновіша частина популярного автосимулятора також отримала VR-версію, яка безоплатно доступна на PS VR2 (за умови купівлі копії гри на PlayStation).