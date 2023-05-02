Перший трейлер кіноадаптації Gran Turismo Ніла Блумкампа — Девід Гарбор, Орландо Блум та дуже багато гоночних авто

Sony опублікувала перший трейлер майбутньої екранізації знаменитої відеогри Gran Turismo від Ніла Бломкампа, найбільш відомого за «Районом № 9» та «Елізіумом».

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Фільмування фільму за мотивами популярної серії автосимуляторів Sony завершилися ще наприкінці грудня 2022 року. В основу сценарію адаптації покладена реальна історія про юного шанувальника Gran Turismo, який у 20-річному віці здобуває перемогу у серії змагань Nissan та починає кар’єру професійного автогонника.

В трейлері можна побачити більше ефектних сцен перегонів та кадрів з виконавцями головних ролей адаптації — Девідом Гарбором, Орландом Блумом, Арчі Мадекве та Дарреном Барнетом.

Світова прем’єра фільму запланована на 11 серпня 2023 року.

Трейлер Gran Turismo — в оригіналі (англійською)

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