Новини Кіно 13.03.2024 о 17:32 comment views icon

Перший трейлер серіалу Disney про легендарного кутюр’є Карла Лагерфельда. Прем’єра — 8 червня

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Перший трейлер серіалу Disney про легендарного кутюр’є Карла Лагерфельда. Прем’єра — 8 червня

Серіал розповість про сходження Лагерфельда на вершину світу моди, починаючи з 1972 року і посади нікому невідомого дизайнера прет-а-портеПерший трейлер серіалу Disney про легендарного кутюр'є Карла Лагерфельда. Прем'єра — 8 червняПерший трейлер серіалу Disney про легендарного кутюр'є Карла Лагерфельда. Прем'єра — 8 червняПрет-а-порте — моделі готового одягу, які виробляються великими партіями і в стандартних розмірах..

Головну роль зіграє Деніель Брюль («На Західному фронті без змін»), а Агнес Жауї постане в образі Габі Аг’єн — засновниці дому Chloé, який сприяв успіху Лагерфельда. Теодор Пеллерен втілить на екрані давнього партнера і коханця Карла Жака де Башера, а Арно Валуа — суперника та друга Іва Сен-Лорана.

Загалом у серіалі фігуруватимуть з десяток діячів моди та культури, включаючи Палому Пікассо (Жанна Дамас), Енді Воргола (Пол Спера), Марлен Дітріх (Санні Меллес) і Лулу де Ла Фалез (Клер Лаффут). Німецька акторка Ліза Кройцер («Готель «Гранд Будапешт») грає матір дизайнера Елізабет Лагерфельд.

Продюсери серіалу — Жером Салле та Арно де Крем’єр, а сценарій написали Ізаура Пізані-Феррі, Дженніфер Хеве і Рафаель Баке (автор оригінального роману «Кайзер Карл»). Салле також відзняв кілька епізодів, як режисер, над рештою працювала Одрі Естроуго.

«У 1972 році Карлу Лагерфельду виповнюється 38 років — він ще не носить своєї культової зачіски й невідомий широкому загалу. Модельєр закохується в амбітного денді Жака де Башера і намагається боротися зі своїм одвічним суперником Івом Сен-Лораном за підтримки бізнесмена П’єра Берже», — йдеться у синопсисі. 

Серіал у 6 епізодах вийде на Disney+ 7 червня.

  • Карл Лагерфельд — німецький та французький модельєр і фотограф. Найбільш відомий як головний дизайнер і креативний директор фешн-дому Chanel. Також він співпрацював з такими брендами як Fendi (з 1965 р.), Chloé (1963-78, 1992-97), Jean Patou (1958—1963), H&M (2004), Hogan (2011) та Macy’s (2011).

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Постер

Перший трейлер серіалу Disney про легендарного кутюр'є Карла Лагерфельда. Прем'єра — 8 червня

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