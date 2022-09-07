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Phantom Liberty стане першим та останнім доповненням Cyberpunk 2077 — потім CD Projekt RED відмовиться від свого рушія REDengine на користь Unreal Engine 5

Phantom Liberty стане першим та останнім доповненням Cyberpunk 2077 — потім CD Projekt RED відмовиться від свого рушія REDengine на користь Unreal Engine 5

Тільки сьогодні вранці з’явилася інформація про вихід першого сюжетного доповнення до гри Cyberpunk 2077 під назвою Phantom Liberty. Але вже через кілька годин стало відомо, що це доповнення буде єдиним великим DLC.

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Про це йдеться в коментарі до трейлера Phantom Liberty, опублікованого на офіційному YouTube-каналі Cyberpunk 2077. Спочатку під відео з’явився коментар шанувальника гри:

«Я дуже заінтригований цим доповненням, сподіваюся, що в майбутньому вийде більше, оскільки ця гра має великий потенціал».

Phantom Liberty станет первым и последним дополнением Cyberpunk 2077 – затем CD Projekt RED откажется от своего движка REDengine в пользу Unreal Engine 5

Незабаром на цей коментар була відповідь від адміністрації каналу, в якій йдеться, що інших доповнень не буде:

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«Радій чути, що ми викликали ваш інтерес! 😀 Що стосується майбутнього, Phantom Liberty – єдине заплановане розширення для Cyberpunk 2077».

Таким чином, CD Projekt RED більше не планує випускати великих сюжетних доповнень до гри Cyberpunk 2077. Отже, Phantom Liberty стане останнім проєктом компанії, що базується на власному рушії REDengine. Раніше CD Projekt Red оголосила, що працює над наступною частиною серії відеоігор по всесвіту «Відьмака», і вона буде заснована на рушії Unreal Engine 5. Компанія планувала відмовитися від свого REDengine після завершення робіт над Cyberpunk 2077 та розширеннями для гри.

Джерело: videogameschronicle


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