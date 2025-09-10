banner
Підлітковий хіт: розумний пластир з чипом лікує акне за тиждень

Інноваційний пластир на основі мікрочипу/ACS Applied Materials & Interfaces

Дослідники з Південної Кореї представили вирішення однієї з ключових проблем в підлітків — видалення прищів за допомогою нового розумного пластиру з мікрочипом.

Новий пластир видаляє прищі буквально за тиждень. Дослідники створили двоетапну систему пластирів, які за допомогою крихітних шипів закріплюються на шкірі і доставляють у неї антибактеріальні чи протизапальні інгредієнти для видалення прищів. 

За результатами клінічних випробувань, ці пластирі допомагали людям повністю позбавитись прищів за тиждень. Ці пластирі виготовлені з полімерів, що вбирають в себе надлишковий жир та вологу. Деякі версії можуть містити компоненти, які знімають запалення та протидіють інфекціям.

Багато лікувальних засобів містять мікроматриці (ряди крихітних шипів), які проникають через зовнішній шар шкіри і доставляють активні речовини. Однак мікроматриці можуть зміщуватися під час носіння та викликати подразнення шкіри.

Для вирішення цієї проблеми Шаян Факхраї Лахіджі, Ен-Хі Кім та їхні колеги вирішили розробити лікувальний пластир проти акне на основі мікрочипу, який залишається на місці. Для створення цього пластиру дослідники спочатку надрукували мікромасив шипів у формі наконечників стріл на 3D-принтері. 

Підлітковий хіт: розумний пластир з чипом лікує акне за тиждень
Завдяки унікальній формі, пластир надійно кріпиться на шкірі. Основа пластиру складається з гіалуронової кислоти — липкого полімеру, який часто використовується у засобах з догляду за шкірою. Вони змішали гіалуронову кислоту з антибактеріальними та протизапальними компонентами, зокрема, саліциловою кислотою, екстрактом конопель, ніацинамідом та екстрактом ромашки. 

У рамках клінічних випробувань ефективність пластирів перевірили на 20 учасниках. У перший день вони наклеїли на шкіру антибактеріальний пластир, а упродовж наступних 6 днів — носили новий протизапальний. Мікрочип на основі гіалуронової кислоти розчинився на шкірі упродовж 30-90 хвилин, не викликавши болю або подразнення. 

Вже за 3 дні учасники помітили скорочення кількості висипів на 81% на оброблених ділянках шкіри, порівняно з необробленими. Через тиждень на оброблених ділянках шкіри прищі повністю зникли.

Окрім цього дослідники зафіксували значне зменшення вироблення шкірного жиру, який викликає появу прищів. Близько 95% учасників дослідження відзначили, що залишились задоволеними результатами такого лікування. 

Науковці планують випустити пластир у продаж вже цієї осені в Південній Кореї та США. Наявна технологія також може бути використана для забезпечення й інших терапевтичних ефектів.

Результати представлені у журналі ACS Applied Materials & Interfaces

Джерело: SciTechDaily

