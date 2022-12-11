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Платформа Volkswagen MEB+ для електромобілів наступного покоління забезпечить автономність до 700 км та прискорену зарядку

Платформа Volkswagen MEB+ для електромобілів наступного покоління забезпечить автономність до 700 км та прискорену зарядку

Volkswagen Group поділилася інформацією про розробку своєї майбутньої платформи для електромобілів MEB+. Спочатку вважалося, що MEB+ стане оновленням поточної платформи, але насправді мова йде про нову платформу для електричних транспортних засобів нового покоління.

Платформа Volkswagen MEB+ для электромобилей следующего поколения обеспечит автономность до 700 км и ускоренную зарядку

Платформа наступного покоління передбачає ширше використання можливостей автономного управління. Також згадується нова технологія акумулятора. Відповідно до початкової ідеї, будуть покращені технології зарядки та зберігання енергії, а також цифрову інфраструктуру. Зазначається, що MEB+ збільшить запас ходу електромобілів до 700 км (від нинішнього значення близько 500 км), а також значно скоротить час зарядки, а в майбутньому можлива потужність зарядки 175-200 кВт.

Платформа Volkswagen MEB+ для электромобилей следующего поколения обеспечит автономность до 700 км и ускоренную зарядку

Платформа MEB+ стане основою для 10 нових електромобілів, які повинні з’явитися до 2026 року. У тому числі вийде модель вартістю близько €25  тис. Volkswagen Group також планує випустити нові електромобілі у сегментах продуктивного та преміального класу. Напевно, слід очікувати появи моделей Audi на MEB+.

Volkswagen Group ще не вказує, коли слід очікувати виходу першого електромобіля на основі платформи MEB+.

Джерело: electrek


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