Платформа Volkswagen MEB+ для електромобілів наступного покоління забезпечить автономність до 700 км та прискорену зарядку

Volkswagen Group поділилася інформацією про розробку своєї майбутньої платформи для електромобілів MEB+. Спочатку вважалося, що MEB+ стане оновленням поточної платформи, але насправді мова йде про нову платформу для електричних транспортних засобів нового покоління.

Платформа наступного покоління передбачає ширше використання можливостей автономного управління. Також згадується нова технологія акумулятора. Відповідно до початкової ідеї, будуть покращені технології зарядки та зберігання енергії, а також цифрову інфраструктуру. Зазначається, що MEB+ збільшить запас ходу електромобілів до 700 км (від нинішнього значення близько 500 км), а також значно скоротить час зарядки, а в майбутньому можлива потужність зарядки 175-200 кВт.

Платформа MEB+ стане основою для 10 нових електромобілів, які повинні з’явитися до 2026 року. У тому числі вийде модель вартістю близько €25 тис. Volkswagen Group також планує випустити нові електромобілі у сегментах продуктивного та преміального класу. Напевно, слід очікувати появи моделей Audi на MEB+.

Volkswagen Group ще не вказує, коли слід очікувати виходу першого електромобіля на основі платформи MEB+.

Джерело: electrek