Плазма та коронний розряд всередині ПК: YPlasma анонсує нову тиху систему охолодження без рухомих частин

Технологічна компанія YPlasma анонсувала нове твердотіле рішення без рухомих частин для охолодження ноутбуків на виставці CES 2026. Система забезпечує “надтихий” рівень шуму 17 дБ.

Згідно з публікацією компанії в блозі, нова конструкція охолоджує ноутбуки за допомогою перших у світі плазмових актуаторів DBD для побутової електроніки. YPlasma також оголосила, що така ж конструкція охолодження надійде для охолодження серверів штучного інтелекту.

“Плазмові актуатори діелектричного бар’єрного розряду” створюють повітряний потік без будь-яких рухомих компонентів. За словами компанії, рух повітря генерується шляхом іонізації тонкого шару навколишнього газу, що прилягає до діелектричної поверхні. Іншими словами, охолоджувачі YPlasma використовують коронний розряд, електрогідродинамічне явище, для генерації потоку повітря за допомогою електроенергії.

Твердотіла конструкція та відсутність рухомих частин кулера дозволила зробити його надзвичайно тонким — до 200 мікронів. Це робить його добре придатним для інтеграції на радіатори або безпосередньо на внутрішні компоненти ПК чи іншої електроніки.

Відмінністю конструкції YPlasma від охолоджувачів AirJet від Frore System, про які вже писав ITC.ua є використання плазми. Виробник стверджує, що інші досліджували іонне охолодження за допомогою коронного розряду, але саме YPlasma досягла успіхів у його безпечному використанні для споживачів завдяки діелектричному бар’єру для обмеження потрапляння шкідливих побічних продуктів озону у навколишнє середовище.

Нагадаємо, Frore Systems розробила перший у світі схожий кулер кілька років тому, і з того часу її охолоджувачі впроваджуються в ПК та ноутбуки малого формфактора. Новий тренд кулерів, що зростає, дозволяє охолоджувати електроніку без рухомих частин, забезпечуючи надтиху роботу та низьке споживання енергії у надмалих формфакторах. Але замість плазми AirJet використовує для створення повітряного потоку ультразвук.

Поки YPlasma не оприлюднила жодних характеристик, які б говорили про можливості нової системи охолодження. Компанія проведе живу демонстрацію пристрою на виставці CES 2026, починаючи з 16:00 7 січня.

