Новини Технології 05.01.2026 comment views icon

Плазма та коронний розряд всередині ПК: YPlasma анонсує нову тиху систему охолодження без рухомих частин

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Плазма та коронний розряд всередині ПК: YPlasma анонсує нову тиху систему охолодження без рухомих частин
Анонс презентації на CES 2026 / YPlasma

Технологічна компанія YPlasma анонсувала нове твердотіле рішення без рухомих частин для охолодження ноутбуків на виставці CES 2026. Система забезпечує “надтихий” рівень шуму 17 дБ.

Згідно з публікацією компанії в блозі, нова конструкція охолоджує ноутбуки за допомогою перших у світі плазмових актуаторів DBD для побутової електроніки. YPlasma також оголосила, що така ж конструкція охолодження надійде для охолодження серверів штучного інтелекту.

“Плазмові актуатори діелектричного бар’єрного розряду” створюють повітряний потік без будь-яких рухомих компонентів. За словами компанії, рух повітря генерується шляхом іонізації тонкого шару навколишнього газу, що прилягає до діелектричної поверхні. Іншими словами, охолоджувачі YPlasma використовують коронний розряд, електрогідродинамічне явище, для генерації потоку повітря за допомогою електроенергії.

Твердотіла конструкція та відсутність рухомих частин кулера дозволила зробити його надзвичайно тонким — до 200 мікронів. Це робить його добре придатним для інтеграції на радіатори або безпосередньо на внутрішні компоненти ПК чи іншої електроніки.

Відмінністю конструкції YPlasma від охолоджувачів AirJet від Frore System, про які вже писав ITC.ua є використання плазми. Виробник стверджує, що інші досліджували іонне охолодження за допомогою коронного розряду, але саме YPlasma досягла успіхів у його безпечному використанні для споживачів завдяки діелектричному бар’єру для обмеження потрапляння шкідливих побічних продуктів озону у навколишнє середовище.

Нагадаємо, Frore Systems розробила перший у світі схожий кулер кілька років тому, і з того часу її охолоджувачі впроваджуються в ПК та ноутбуки малого формфактора. Новий тренд кулерів, що зростає, дозволяє охолоджувати електроніку без рухомих частин, забезпечуючи надтиху роботу та низьке споживання енергії у надмалих формфакторах. Але замість плазми AirJet використовує для створення повітряного потоку ультразвук.

Безвентиляторне іонне охолодження Ventiva ICE9 дебютувало у ноутбуці Dell

Спецпроєкти
Чорна п’ятниця на MOVA: що варто купити в період розпродажу – від пилососів до стайлерів
Конфіденційність, промотарифи та інше. Як Bitomat робить крипту доступною через біткойн-банкомати

Поки YPlasma не оприлюднила жодних характеристик, які б говорили про можливості нової системи охолодження. Компанія проведе живу демонстрацію пристрою на виставці CES 2026, починаючи з 16:00 7 січня.

Джерела: YPlasma, Tom’s Hardware

Популярні новини

arrow left
arrow right
Наступні відеокарти AMD Radeon: перша інформація з Financial Analyst Day 2025
Apple готує свій перший бюджетний ноутбук, — Марк Гурман
Криво це норма: ASUS каже, що нерівний роз'єм ROG Matrix RTX 5090 є частиною дизайну
Відеокарта Asus ROG Matrix Platinum RTX 5090 за €4100: споживання 800 Вт, +10% продуктивності та контроль провисання
AMD підвищила ціни на процесори та відеокарти: від +$20 і вище
“Найдурніше змагання в YouTube”: NVIDIA RTX 5050 з охолодженням у морозилці побила світовий рекорд
NVIDIA "пожирає" LPDDR5X: у 2026 році очікується подвійне здорожчання пам’яті, постраждають й бюджетні смартфони
Лінійка Lenovo ThinkPad 2026: від ноутбуків до моноблока з подвійним екраном
Лінійка ноутбуків HP на нових Intel Panther Lake та AMD Ryzen AI: основні характеристики напередодні CES 2026
Lenovo, Dell і HP підвищать ціни на ноутбуки та ПК з нового року: компанії попередили партнерів
NVIDIA постачатиме на третину менше RTX 50, через дефіцит пам'яті "під ніж" підуть 5070 Ti та 5060 Ti, — інсайдери
Gigabyte замінила термогель, що витікав з відеокарт: RTX 5070 Ti Windforce V2 отримала термопрокладки
Процесори AMD AM4 повертаються: Ryzen 5 3600 знов у топ-10
NVIDIA RTX 5090 і Radeon RX 9070 XT зустріли Новий рік “салютом” з роз’ємів живлення — тим часом модер знайшов безпечний кабель
Модулі пам'яті Corsair Vengeance DDR5 продавалися з DDR4 під радіатором — як розпізнати підробку
NVIDIA замінила зламану відеокарту за $10 000, яку показав ютубер — водночас в Китаї з'явилися потрібні запчастини за $25
Apple, як так? Майбутній недорогий MacBook “засвітився” з процесором A15 Bionic
Геймери вимагають повернення AMD Ryzen 7 5800X3D: платформа AM4 знов приваблива, але іноді чип коштує як 9800X3D
Результати тестів п’яти нових процесорів Intel — від Core Ultra 5 332 до Ultra X7 358H
CES 2026: чого чекати від найбільшої технологічної виставки січня
Ютубер, якому NVIDIA компенсувала RTX 5090 FE, взявся за RTX Pro 6000 — відеокарта за $10 000 ламається під власною вагою під час транспортування
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати