Показав вкрадений код! Демонстрація екрана під час відеконференції призвела до позову проти Nvidia

Мохаммад Моніруззаман, помилково продемонстрував вихідний код, який він вкрав у колишнього роботодавця, під час дзвінка в Teams. Про інцидент стало відомо з позову, поданого його колишнім роботодавцем, компанією автомобільних технологій Valeo, до Nvidia — компанії, до якої перейшов Моніруззаман, і звинувачує її в тому, що вона отримала вигоду від викрадених комерційних таємниць.

Nvidia провела більшу частину десятиліття, намагаючись вийти на автомобільний ринок, передає The Verge. Valeo стверджує, що Моніруззаман «завантажив без дозволу весь вихідний код передових систем паркування та допомоги при керуванні автомобілем Valeo» на початку 2021 року, а також «десятки документів Valeo Word, презентацій PowerPoint, PDF-файлів і таблиць Excel, що пояснюють різні аспекти технології» перед тим, як приєднатися до Nvidia в серпні того ж року.

Про ймовірну крадіжку стало відомо в березні наступного року, коли співробітники Nvidia і Valeo разом працювали над спільним проєктом для неназваного виробника автомобільних запчастин. Nvidia виграла контракт на розробку програмного забезпечення для проєкту, тоді як Valeo надавала обладнання для ультразвукових датчиків. У позові стверджується:

На 8 березня 2022 року була запланована одна з таких відеоконференцій. Пан Моніруззаман, який зараз працює в Nvidia, взяв участь у відеоконференції… і показав екран свого комп’ютера під час розмови. Однак, коли він згорнув презентацію PowerPoint, якою ділився, він показав один з файлів вихідного коду Valeo, відкритих на своєму комп’ютері. Крадіжка пана Моніруззамана була настільки зухвалою, що шлях до файлу на його екрані ще читався як ValeoDocs. Учасники відеоконференції з Valeo одразу впізнали вихідний код і зробили знімок екрана, перш ніж пана Моніруззамана попередили про його помилку. На той час було вже надто пізно замітати сліди.

Далі в позові йдеться про те, що німецька поліція «виявила документацію та обладнання Valeo, прикріплені до стін домашнього офісу пана Моніруззамана» під час обшуку в його будинку в рамках кримінального розслідування, і що програмне забезпечення та документи Valeo були знайдені на його комп’ютері, коли його вилучили слідчі. Моніруззаман зізнався у крадіжці програмного забезпечення Valeo на допиті в німецькій поліції, йдеться у позові.

Юридична фірма, що представляє інтереси Nvidia, заявила, що компанія «не зацікавлена в коді Valeo або його передбачуваних комерційних таємницях і зробила негайні конкретні кроки для захисту заявлених прав вашого клієнта». Моніруззаман повідомив Nvidia, що вихідний код зберігався лише локально на його ноутбуці і не передавався іншим співробітникам Nvidia.

У вересні Моніруззаман був визнаний винним у порушенні комерційної таємниці Valeo в Німеччині і оштрафований на 14 400 євро. Але хоча Nvidia заявляє, що не зацікавлена у використанні вкраденого коду, Valeo стверджує, що її конкурент все одно отримав від нього вигоду, заощадивши «мільйони доларів на розробку». Як наслідок, Valeo вимагає відшкодування збитків та судової заборони, щоб зупинити Nvidia та її співробітників від використання або поширення її комерційної таємниці.