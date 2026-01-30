Новини ШІ 30.01.2026 comment views icon

Половина розробників вважають ШІ шкідливим для ігор — на 20% більше, ніж два роки тому

Андрій Шадрін

Половина розробників вважають ШІ шкідливим для ігор — на 20% більше, ніж два роки тому
Depositphotos

Понад 50% розробників ігор нині вважають, що генеративний ШІ шкодить індустрії. Це різкий стрибок порівняно з ситуацією дворічної давнини. Втім, останнє опитування показало, що керівники значно частіше користуються генеративним ШІ, ніж їхні співробітники.


Згідно з опитуванням розробників ігор, опублікованим GDC — щорічною галузевою конференцією, яка відбудеться в березні в Сан-Франциско, — 33% професіоналів геймдеву все ще використовують генеративний ШІ у своїй роботі. Цей показник майже не змінився з 2021 року, коли GDC повідомляла про 31%, однак ставлення до технології суттєво змінилося. Цього року 52% із понад 2300 респондентів заявили, що “вважають генеративний ШІ таким, що негативно впливає на ігрову індустрію”, зазначає авторка звіту Бет Елдеркін.

Для порівняння: два роки тому так вважали лише 18%, а торік — 30%. Протилежну думку — що генеративний ШІ є корисним для індустрії — поділяють лише 7% респондентів цього року, що менше за 13% торік. Найменш схильні схвалювати генеративний ШІ ті, від кого цього й очікували: художники, дизайнери, сценаристи та програмісти. Ті, хто користується ШІ найактивніше, також цілком передбачувані. Відтоді як керівники компаній почали активно просувати цю технологію як “еліксир продуктивності”, скептики припускали, що саме управлінська верхівка частіше покладається на чатботів. Результати опитування GDC підтверджують цю гіпотезу.

“Рівень використання серед бізнес-фахівців (58%) значно перевищує показники більшості інших професій. Топменеджмент (47%) користується інструментами ШІ частіше, ніж співробітники нижчих рівнів (29%). Керівники студій (36%) перебувають між цими двома групами”, — йдеться у звіті.

Генеративний ШІ — це дуже широка категорія програмного забезпечення, тож варто уточнити: серед 33%, які заявили, що користуються ним, більшість не має на увазі створення внутрішньоігрових асетів, подібних до тих, що вже з’являються, наприклад, у Call of Duty. Найпоширеніші способи використання ШІ — дослідження та брейнштормінг (81%), офісна робота на кшталт відповідей на електронні листи (47%), допомога з кодингом (47%) і прототипування (35%).


Звіт GDC також містить добірку цитат анонімних респондентів. Один із прихильників генеративного ШІ назвав критику технології “моральною панікою”, а інший пішов ще далі, заявивши, що він “свідомо працює над платформою, яка залишить усіх розробників ігор без роботи” та дозволить дітям самостійно формувати та керувати власним контентом. Інші висловлювалися менш різко.

“Я використовую ШІ, щоб допомагати собі з управлінням проєктами. Як нейродивергентній людині, мені складно розбивати великі ідеї на керовані дрібні завдання. Для такої допомоги ШІ чудово підходить”, — зазначив один із респондентів.

Водночас противники генеративного ШІ характеризують його як технологію, “побудовану на крадіжці та плагіаті”, що створює “пережований гібрид усього, що було раніше”.

“Я радше піду з індустрії, ніж використовуватиму генеративний ШІ”, — заявив керівник напряму ігрового дизайну з Великої Британії.

Дехто висловлюється більш радикально:

“У нас є неписане правило: якщо хтось із нас пропонує використати GenAI в будь-якій роботі, можна вважати, що його асимілювало “Щось”, і його слід спалити живцем разом із Куртом Расселом”, — пожартував консультант з ігрового дизайну зі США.

Розробник Baldur’s Gate 3, студія Larian, нещодавно зіткнулася з критикою щодо свого іміджу як бастіону “класичної творчості” після того, як повідомила про використання ШІ для ідей, прототипування та бізнес-процесів.

Джерело: PCgamer.com

