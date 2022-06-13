Попередні тести 24-ядерного процесора Intel Core i9-13900 (Raptor Lake): більше кеш-пам’яті та приріст продуктивності від 5% до 50%

На сайті SiSoftware з’явився попередній огляд процесора Intel 13-го покоління, що включає великі та малі ядра. Йдеться про модель Core i9-13900, у якій сукупна кількість ядер сягає 24.

Слід зазначити, що це не типовий огляд, що базується на реальному тестуванні пристрою, а, швидше, агрегація наявних результатів у базі даних SiSoftware Sandra. Тому його слід сприймати як огляд майбутньої архітектури з елементами реального тестування продуктивності.

Процесор Intel Core i9-13900 включає 8 ядер Performance та 16 ядер Efficient. Чіп заснований на виробничій архітектурі Intel 7+. Він містить на 20% більший кешпам’яті L3 і підтримує більш продуктивну оперативну пам’ять DDR5 до 5600 МТ/с (проти 4800 МТ/с для Alder Lake). Крім того, поліпшення торкнулися і кеш-пам’яті другого рівня, її кількість в процесорах серії Raptor Lake збільшена вдвічі – до 2 МБ на ядро ​​для великих ядер і до 4 МБ на кластер з 4 малих ядер. Водночас у чіпі немає підтримки AVX-512.

Результати тесту ALU/FPU демонструють приріст продуктивності Intel Core i9-13900 від 33% до 50% у порівнянні з серією Alder Lake. І це за меншої робочої частоти:

Raptor Lake – 3,7 ГГц для P-Core та 2,76 ГГц для E-Core

Alder Lake – 5,0 ГГц для P-Core та 3,8 ГГц для E-Core.

Разом з тим у тесті vectorized/SIMD приріст продуктивності становить від 5% до 8%.

Очікується, що офіційний вихід процесорів Intel 13 покоління відбудеться за кілька місяців.

Джерело: videocardz