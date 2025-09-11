Популярні у США будинки на колесах зроблені зі знищеного лісу орангутанів, що зникають, — розслідування

Орангутан Pongo pygmaeus/Wikimedia

Розслідування неурядових організацій Earthsight, Auriga Nusantara та Mighty Earth продемонструвало, що деревина з вирубуваних лісів на індонезійському острові Борнео, використовується такими відомими компаніями, як Jayco, Winnebago та Forest River у виготовленні популярних в американців будинків на колесах.

Борнео є ключовим місцем мешкання орангутанів, які як вид знаходяться на межі зникнення. Автори розслідування зазначають, що деревина надходить з ділянок вирубуваних лісових масивів, які перебувають у концесії PT Indosubur Sukses Makmur та потрапляє до гіганта з виробництва фанери KLAM. Після цього через американських посередників MJB Wood, Tumac Lumber та Patrick Industries ця фанера потрапляє у ланцюжки поставок для виробництва будинків на колесах.

В Індонезії вирубування лісів не перебуває під забороною. У США незаконне вирубування лісу регулюється Законом Лейсі, що створює лазівку, яка дозволяє деревині з Індонезії потрапляти на американський ринок. У той же час міжнародна некомерційна організація Forest Stewardship Council (FSC) пропонує стійкі альтернативи, які підвищили б вартість будинків на колесах усього на $20, однак американські виробники у цьому не зацікавлені.

Лісозаготівля проводиться в індонезійській провінції Східний Калімантан на сході Борнео. Аналіз супутникових знімків продемонстрував, що PT Indosubur Sukses Makmur вирибує ліси щонайменше з 2021 року. Наразі вже вирублено 1 тис. 200 гектарів. Тільки протягом першої половини 2025 року було вирубано 138 гектарів.

У цих лісах мешкають орангутани Pongo pygmaeus та Nasalis larvatus, які перебувають на межі зникнення. Консеція PT Indosubur Sukses Makmur поширюється на площу у 28 тис. гектарів, що співпадає з місцем проживання орангутанів у карстовому масиві Сангкуліранг-Мангкаліхат, доісторичному ландшафті, який розглядається на предмет включення до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. За оцінками офіційних осіб, наразі там залишилось усього 310 орангутанів.

Ця система також відіграє важливе значення для поглинання та збереження грунтових вод. Корінні мешканці стверджують, що вирубування лісів призвело до порушення їхнього звичного образу життя.

Більшу частину деревини, яку PT Indosubur Sukses Makmur поставляє KLAM, складають зрублені дерева меранті — їхня деревина легка, гнучка, вологостійка, тверда та така, що ідеально підходить для виготовлення боковин для будинків на колесах. Більша частина виготовленої з цієї деревини фанери експортується KLAM у США.

Останнім часом у США стрімко зросла кількість власників будинків на колесах, досягши практично 8 млн осіб. Американські виробники автобудинків використовують індонезійську деревину з 70-х років минулого століття. Без неї виробникам довелося б використовувати більш важкі аналоги, що не дозволяли б настільки економити на паливі та не забезпечувало б такого рівня безпеки.

Протягом 2024 року імпорт фанери з дерева меранті у США зріз на 88%. Переважно цей матеріал надходить з Індонезії. Минулого року США випередили Японію і стали другим за величиною ринком експорту фанери з Індонезії (після Китаю). За оцінками Earthsight та Auriga, в Індонезії щорічно вирубується близько 500 дерев меранті для потреб індустрії автобудинків у США.

У США Закон Лейсі забороняє імпорт незаконно заготовленої деревини, але не деревини, отриманої внаслідок законної вирубки лісів. Крім того, Закон не зобов’язує імпортерів відстежувати походження деревини.

Правозахисні організації закликають владу Індонезії посилити на законодавчому рівні захист лісів, а у США — до прийняття законів, аналогічних закону ЄС про лісове господарство. Інакше Індонезія продовжить втрачати свої тропічні ліси — критично важливу екосистему, що впливає на зміну клімату, оскільки вони зберігають величезну кількість вуглецю і звільняють його під час вирубки.

