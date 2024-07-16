Попит на електромобілі в Україні зріс майже вдвічі: які моделі купують найчастіше

Як повідомляє УкрАвтопром, протягом першої половини 2024 року в Україні зареєстрували понад 24,4 тис. акумуляторних електромобілів. Це на 94% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Водночас зазначається, що більшість зареєстрованих електромобілів – це вживані транспортні засоби.

Найбільше нових реєстрацій електромобілів припадає на наступні регіони України:

Львівська область – 3392 од. (90% вживані); Київ – 3171 од. (63% вживані); Дніпропетровська область – 1926 од. (75% вживані); Київська область – 1767 од. (69% вживані); Одеська область – 1459 од (76% вживані).

Найпопулярнішою моделлю в Україні серед нових електромобілів в першому півріччі 2024 року стала VOLKSWAGEN ID.4.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто найбільшим попитом користувалися наступні моделі:

NISSAN Leaf – на Львівщині та в Одеській області

TESLA Model 3 – у столиці та на Київщині

TESLA Model Y – на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, за весь 2023 рік в Україну завезли майже 38 тис. електромобілів.

Джерело: УкрАвтопром