Портрет "українського електроводія" за ПриватБанком: 40-річний одружений підприємець, що бере авто у кредит на 5 років

Катерина Даньшина

Портрет "українського електроводія" за ПриватБанком: 40-річний одружений підприємець, що бере авто у кредит на 5 років
ПриватБанк створив портрет середньостатистичного власника електромобіля в Україні, посилаючись на власну статистику кредитування. Незвично, але цікаво глянути, що з цього вийшло.

Загальна картина наступна: це чоловік у віці 40 років, підприємець та одружений, що обирає кредит на 5 років.

Згідно з даними ПриватБанку, на сьогодні кожне п’яте нове авто, яке українці купують в кредит, це електромобіль. Серед найпопулярніших моделей — BYD, Honda, VW, Zeekr та Audi.

  • Найчастіше електромобілі в кредит беруть одружені чоловіки (60%). І здебільшого, це підприємці (52%), тоді як наймані працівники все ще схиляються до бензину (62%).
  • Майже половина покупців електромобілів в кредит (43%) — люди віком від 36 до 40 років. Схоже, саме ця категорія найбільш відкрита до інновацій та економії.
  • Кредит на 5 років — найпопулярніший. Люди обирають мінімальний платіж з невеликим впливом на сімейний бюджет.

Також у звіті зазначають, що кожне восьме нове авто на звичайному паливі та кожна дев’ята електроавтівка в Україні купується в кредит від ПриватБанку.

