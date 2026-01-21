Поїздки в комендантську: водії Uklon працюватимуть 24/7 в 19 містах України

Зображення: Uklon

Відзавтра, 22 січня 2026 року, компанія Uklon переводить застосунки для виклику авто на цілодобову роботу, тобто й в комендантську годину, в 19 містах України — відповідно до постанови Уряду щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці.

Важливо: в комендантську годину працюватимуть виключно драйвери, які мають перепустки. Основна мета — допомогти українцям діставатись пунктів незламності та обігріву, медичних закладів чи вокзалів.

Як пише сайт Dev.ua з посиланнями на пресслужбу Uklon, цілодобові виклики будуть доступні загалом для 19 міст — включно зі Львом та Ужгородом, а також Києвом, який отримав відповідний дозвіл 16 січня.

Повний перелік доступних міст для поїздок на Uklon 24/7

Львів

Ужгород

Київ

Біла Церква

Вінниця

Житомир

Кременчук

Кропивницький

Полтава

Черкаси

Івано-Франківськ

Кам’янець-Подільський

Луцьк

Рівне

Тернопіль

Хмельницький

Чернівці

Одеса

Кам’янське

У пресслужбі компанії додали, що робота 24/7 не поширюється на міста, наближені до лінії бойового зіткнення: Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Миколаїв, Суми, Харків, Херсон, Чернігів.

“При цьому, Uklon відкритий у наданні всієї необхідної підтримки мешканцям та очікує на підтримку роботи сервісу зі сторони місцевої влади. Також сервіс не працюватиме в комендантську годину в Буковелі” — каже CEO Uklon Сергій Гришков.

Додамо, що раніше Uklon виділив промокодів на 3 млн грн для підтримки мобільності до/з пунктів незламності для вразливих категорій — вони будуть розподілені у співпраці з органами місцевого самоврядування. Тоді як Bolt передав енергетикам промокоди на поїздки на суму 500 000 грн, цей сервіс так само раніше запустив цілодобову роботу в Києві.