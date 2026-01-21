Новини Україна 21.01.2026 comment views icon

Поїздки в комендантську: водії Uklon працюватимуть 24/7 в 19 містах України

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Поїздки в комендантську: водії Uklon працюватимуть 24/7 в 19 містах України
Зображення: Uklon

Відзавтра, 22 січня 2026 року, компанія Uklon переводить застосунки для виклику авто на цілодобову роботу, тобто й в комендантську годину, в 19 містах України — відповідно до постанови Уряду щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці.

Важливо: в комендантську годину працюватимуть виключно драйвери, які мають перепустки. Основна мета — допомогти українцям діставатись пунктів незламності та обігріву, медичних закладів чи вокзалів.

Як пише сайт Dev.ua з посиланнями на пресслужбу Uklon, цілодобові виклики будуть доступні загалом для 19 міст — включно зі Львом та Ужгородом, а також Києвом, який отримав відповідний дозвіл 16 січня.

Повний перелік доступних міст для поїздок на Uklon 24/7

  • Львів
  • Ужгород
  • Київ
  • Біла Церква
  • Вінниця
  • Житомир
  • Кременчук
  • Кропивницький
  • Полтава
  • Черкаси
  • Івано-Франківськ
  • Кам’янець-Подільський
  • Луцьк
  • Рівне
  • Тернопіль
  • Хмельницький
  • Чернівці
  • Одеса
  • Кам’янське

У пресслужбі компанії додали, що робота 24/7 не поширюється на міста, наближені до лінії бойового зіткнення: Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Миколаїв, Суми, Харків, Херсон, Чернігів.

“При цьому, Uklon відкритий у наданні всієї необхідної підтримки мешканцям та очікує на підтримку роботи сервісу зі сторони місцевої влади. Також сервіс не працюватиме в комендантську годину в Буковелі” — каже CEO Uklon Сергій Гришков.

Додамо, що раніше Uklon виділив промокодів на 3 млн грн для підтримки мобільності до/з пунктів незламності для вразливих категорій — вони будуть розподілені у співпраці з органами місцевого самоврядування. Тоді як Bolt передав енергетикам промокоди на поїздки на суму 500 000 грн, цей сервіс так само раніше запустив цілодобову роботу в Києві.

Клієнт-рекордсмен Uklon лишив 46 000 грн “на чай” таксистам, а найдовша поїздка сягнула 1075 км — підсумки 2025 року

Популярні новини

arrow left
arrow right
Київстар підвищує вартість тарифів LOVE UA до +30%
OpenAI запустила в Україні бюджетну передплату ChatGPT Go за $4
Клієнт-рекордсмен Rozetka зібрав 600 товарів в один чек на Чорну п'ятницю, а найдорожчий — коштував ₴139 999
YouTube запустив в Україні нові функції батьківського контролю: ліміт часу на Shorts та нагадування про перерви
AI Молодець! Київстар та Мінцифри дарують смартфон за назву до національного ШІ
"Нова пошта" опрацювала рекордні 2,4 млн посилок за добу напередодні Різдва, в топі — доставка одягу, товарів для дому і косметики
Гроші з картки "Нацкешбек" більше не доступні для поповнення мобільного — Уряд оновив перелік послуг
Повітряна тривога по-новому: в Україні запустили "порайонні" сповіщення, а передачу сигналу скоротили до 8 секунд
MNP-абоненти lifecell зможуть "заморозити" вартість тарифу на 2 роки
lifecell запровадив ліміти на вхідні дзвінки за несплати тарифу
"Дія" помилково відкрила ФОП на українку, з неї вимагають ₴45 000 податку — ухвала суду
"Київстар", Vodafone та lifecell заблокували 60 000 номерів після скарг українців на спам
На 7 млн менше: Forbes Ukraine порахував, скільки насправді українців
"Київстар" оновить тарифи домашнього інтернету з 6 січня: що зміниться?
Пакувальник "Укрпошти" в Києві викрав 5 смартфонів Xiaomi з посилок і здав у ломбард — збитки оцінили всього в 6 тис. грн
Клієнт-рекордсмен Uklon лишив 46 000 грн "на чай" таксистам, а найдовша поїздка сягнула 1075 км — підсумки 2025 року
В Україні стартує "роздача" 3 000 км від "Укрзалізниці": як і де отримати безплатні квитки
Ставки на війну: мапу бойових дій DeepState без дозволу запустили на букмекерські сайти
3 000 км від "Укрзалізниці": в першу годину програму активували 30 тис. людей і закупили 1000 квитків, в топі — рейси з Запоріжжя та Харкова
Журналіст придбав нову eSIM від "Київстар" з даними минулої власниці й підписками на "СВО" у Telegram
"Русалки не дають нам вибору": трейлер українського фентезі "Мавка. Справжній міф"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати