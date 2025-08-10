Позов до Microsoft через припинення підтримки Windows 10: зловживання монополією та нехтування безпекою

Шпалери Windows 10 / Microsoft

Мешканець Каліфорнії, США, Лоуренс Кляйн подав позов проти Microsoft до Вищого суду Сан-Дієго через припинення Microsoft підтримки Windows 10.

За даними Courthouse News Service, позивач володіє двома ноутбуками з Windows 10, обидва з яких застаріють у жовтні. Він стверджує, що Microsoft пішла на цей крок, «щоб змусити своїх клієнтів купувати нові пристрої, оптимізовані для роботи з пакетом програмного забезпечення Microsoft для [роботи] генеративного штучного інтелекту (ШІ), як Copilot, що постачається з Windows 11 за замовчанням».

«Залишилося лише три місяці до закінчення підтримки Windows 10, тому цілком ймовірно, що багато мільйонів користувачів не купуватимуть нові пристрої або не платитимуть за розширену підтримку. Ці користувачі, деякі з яких є компаніями, що зберігають конфіденційні дані споживачів, зіткнуться з підвищеним ризиком кібератаки або іншого інциденту безпеки даних, про що Microsoft добре знає. Іншими словами, довгострокова бізнес-стратегія Microsoft щодо забезпечення домінування на ринку призведе до загрози безпеці даних не лише клієнтів Microsoft, але й осіб, які можуть взагалі не використовувати продукти Microsoft», — йдеться у скарзі.

Кляйн вимагає зобов’язати Microsoft підтримувати Windows 10 без додаткових витрат, доки її частка на ринку не впаде нижче 10%. Якщо суд погодиться, це призведе до додаткових витрат для компанії та може затримати впровадження Windows 11. Хоча Microsoft випустила останню версію Windows майже чотири роки тому, лише цього року вона обігнала Windows 10.

Раніше ITC повідомляв, що відмова Microsoft від Windows 10 призведе до того, що мільйони людей купуватимуть нові пристрої та викидатимуть старі. Через це на сміттєзвалище потрапить близько 240 млн ПК.

Як додає Tom`s Hardware, оновлення до Windows 11 наразі безкоштовне, але мільйони пристроїв неможливо оновити, оскільки їм бракує модулів захисту TPM 2.0, наявності яких вимагає остання версія ОС. Microsoft стверджує, що це обов’язкова вимога для всіх майбутніх версій Windows, тому пристрої без цих модулів не отримають оновлення. Вимогу можна обійти, але це фактично позбавить такий ПК з Windows 11 офіційної технічної підтримки та створить ризик небезпеки.

Фізичні особи можуть подовжити підтримку Windows 10 через придбання за $30 доступу до програми розширених оновлень безпеки (ESU), також є безплатна можливість оновити систему. Але й в останньому випадку потрібний обліковий запис Microsoft, вимога створення якого є однією з причин, чому деякі користувачі Windows 10 відмовляються від оновлення. Тому програма ESU, ймовірно, також буде неприйнятною для багатьох.