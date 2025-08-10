Новини IT-бізнес 10.08.2025 comment views icon

Позов до Microsoft через припинення підтримки Windows 10: зловживання монополією та нехтування безпекою

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Позов до Microsoft через припинення підтримки Windows 10: зловживання монополією та нехтування безпекою
Шпалери Windows 10 / Microsoft

Мешканець Каліфорнії, США, Лоуренс Кляйн подав позов проти Microsoft до Вищого суду Сан-Дієго через припинення Microsoft підтримки Windows 10.

За даними Courthouse News Service, позивач володіє двома ноутбуками з Windows 10, обидва з яких застаріють у жовтні. Він стверджує, що Microsoft пішла на цей крок, «щоб змусити своїх клієнтів купувати нові пристрої, оптимізовані для роботи з пакетом програмного забезпечення Microsoft для [роботи] генеративного штучного інтелекту (ШІ), як Copilot, що постачається з Windows 11 за замовчанням».

«Залишилося лише три місяці до закінчення підтримки Windows 10, тому цілком ймовірно, що багато мільйонів користувачів не купуватимуть нові пристрої або не платитимуть за розширену підтримку. Ці користувачі, деякі з яких є компаніями, що зберігають конфіденційні дані споживачів, зіткнуться з підвищеним ризиком кібератаки або іншого інциденту безпеки даних, про що Microsoft добре знає. Іншими словами, довгострокова бізнес-стратегія Microsoft щодо забезпечення домінування на ринку призведе до загрози безпеці даних не лише клієнтів Microsoft, але й осіб, які можуть взагалі не використовувати продукти Microsoft», — йдеться у скарзі.

Кляйн вимагає зобов’язати Microsoft підтримувати Windows 10 без додаткових витрат, доки її частка на ринку не впаде нижче 10%. Якщо суд погодиться, це призведе до додаткових витрат для компанії та може затримати впровадження Windows 11. Хоча Microsoft випустила останню версію Windows майже чотири роки тому, лише цього року вона обігнала Windows 10.

Раніше ITC повідомляв, що відмова Microsoft від Windows 10 призведе до того, що мільйони людей купуватимуть нові пристрої та викидатимуть старі. Через це на сміттєзвалище потрапить близько 240 млн ПК.

Як додає Tom`s Hardware, оновлення до Windows 11 наразі безкоштовне, але мільйони пристроїв неможливо оновити, оскільки їм бракує модулів захисту TPM 2.0, наявності яких вимагає остання версія ОС. Microsoft стверджує, що це обов’язкова вимога для всіх майбутніх версій Windows, тому пристрої без цих модулів не отримають оновлення. Вимогу можна обійти, але це фактично позбавить такий ПК з Windows 11 офіційної технічної підтримки та створить ризик небезпеки.

Фізичні особи можуть подовжити підтримку Windows 10 через придбання за $30 доступу до програми розширених оновлень безпеки (ESU), також є безплатна можливість оновити систему. Але й в останньому випадку потрібний обліковий запис Microsoft, вимога створення якого є однією з причин, чому деякі користувачі Windows 10 відмовляються від оновлення. Тому програма ESU, ймовірно, також буде неприйнятною для багатьох.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Не баг, а фіча: розпізнавання обличчя Windows Hello тепер не працює в темноті
Microsoft та Meta випустили VR-шолом Meta Quest 3S Xbox Edition — вже у продажу за ціною у 399$
Три найочікуваніші релізи літа поповнять Game Pass у липні
Microsoft портує ігри першої Xbox та 360 у хмару, на сучасні консолі та ПК (з покращенням), — інсайдер
GPT-5 наближається: Windows 11, Microsoft 365 Copilot та Azure вже вносять зміни
Windows, прощавай! Кількість пристроїв з ОС Microsoft скоротилась на 400 млн за 3 роки
«Знести» Xbox і Copilot: Windows 11 25H2 дозволить видаляти системні програми
Microsoft покращила точність квантових обчислень у 1000 разів
Microsoft звільнила 9 000 працівників — майже 50% у студіях Xbox
ASUS ROG Xbox Ally — Microsoft представила «власну» портативну консоль з чипом Ryzen Z2
Користувачі Apple MacBook в Європі не отримають одну з найкращих функцій MacOS Tahoe
Відкопайте: Microsoft «реанімувала» Skype для бізнесу, бо Teams не впорався
Google запускає Android Canary — нову програму доступу до ранніх функції ОС на Pixel
Нове меню «Пуск» Windows 11 сортує програми невеликим файлом — без будь-якого ШІ
Apple представила macOS Tahoe 26 — новий дизайн, iPhone на Mac та купа сюрпризів
Apple повністю оновила розділ батареї в iOS 26 — більше контролю та статистики
Microsoft заблокувала пошту розробника LibreOffice після критики на свою адресу — апеляції ігнорують
Windows 11 отримає адаптивне енергозбереження — ноутбук «житиме» довше, але працюватиме інакше
30-річний «синій екран смерті» Windows — все. Тепер BSOD буде black
Apple watchOS 26 — ШІ-тренер, переклад і жест «махни та забудь»
Microsoft об’єднує Xbox та Windows — консольні ігри з'явилися в програмі Xbox PC
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати