Вперше за 4 роки Windows 11 випередила Windows 10 — але не в Україні

За три місяці до свого чотириріччя Windows 11 вперше випередила попередню версію за ринковою долею. Windows 11 вийшла 5 жовтня 2021 року.

Дані Statcounter свідчать, що наприкінці червня відсотки Windows 11 і Windows 10 зрівнялися, а зараз частка новішої ОС Microsoft становить 51,77%. До кінця першого року свого існування одинадцята версія спромоглася захопити менше ніж 10% комп’ютерів користувачів, а ще через рік мала вже 28%. Наприкінці 2024 року Windows 11 сягнула 36%.

Цьогорічний зліт останньої Windows можна вважати стрімким. Він став результатом поєднання кількох факторів. Останнім часом Microsoft активно наголошує на завершення підтримки Windows 10 14 жовтня 2025 року — хоча фактично підтримку можна продовжити ще на рік. Також багато організацій і користувачів оновили свої ПК до сумісних, або ж тих, котрі вже мають встановлену Windows 11. Нова ОС стає усе більш привабливою для геймерів, про що свідчить статистика Steam.

Наразі на Windows 11 встановлена на понад 700 млн пристроїв, ця кількість відповідає скорегованій оцінці Microsoft у 1,4 млрд користувачів Windows загалом. Оскільки Windows 10 наближається до кінця підтримки, тенденція до зростання наступної версії може зберегтися або навіть посилитися. Відповідно до статистики Statcounter, загалом Windows посідає перше місце серед ОС для ПК з 70,14%, тоді як сукупна частка macOS / OS X становить близько 15%, а Linux обирають 4% користувачів.

Україна ж фактично повністю ігнорує світову тенденцію. Серед усіх версій ОС Microsoft беззаперечним лідером є Win 10 з 68,7%, а Win 10 пасе задніх з 25,1%. Windows 7 за останні два роки впала з 23% до 4,4%. Говорити ж про частку інших десктопних ОС немає сенсу: в Україні Windows працює на 87,78% (травень)–81,68% (липень) комп’ютерів, а частка macOS дорівнює 5,76%.

Що ж до загального розподілу ОС, не тільки десктопних, на першому місці зовсім не Windows. Android захопила 47,66% від загальної кількості пристроїв, а Windows встановлена «лише» на 24,72% і посідає друге місце. На третьому — iOS з 16,85%, а macOS — 3,3%. Таким чином, кількість пристроїв на Android у три рази перевищує частку iOS.