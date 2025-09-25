Представлені Xiaomi Pad 8 та Pro: Snapdragon 8 Elite, 50 МП камера та аксесуари як в iPad трохи дорожче $300

Компанія представила свої флагманські планшети, один з яких, Xiaomi Pad 8, орієнтований на доступність, а другий, Xiaomi Pad 8 Pro, — на продуктивність та фото.

Xiaomi Pad 8

Новий Xiaomi Pad 8 тонший та легший ніж торішній Pad 7. При цьому він став потужнішим завдяки процесору Snapdragon 8s Gen 4 та набув додаткові офіційні аксесуари. Планшет оснащений тим самим процесором, що й телефон Poco F7. Очікується, що чип забезпечить новинці 50% переваги у продуктивності порівняно з попередником.

Однак за характеристиками здається, що Xiaomi Pad 8 зберіг дисплей Pad 7. Він має 11,2” IPS-екран з роздільною здатністю 3200 x 2136 пікселів та співвідношенням сторін 3:2, частотою оновлення 144 Гц та яскравістю 800 ніт. Дисплей підтримує HDR10, HDR Vivid та Dolby Vision і має повний DC dimming. Основна камера 13 МП (4K, 30 кадрів/с) та фронтальна 8 МП також не змінилися.

Місткість акумулятора зросла з 8850 мАг до 9200 мАг, але швидкість дротового заряджання так само обмежена потужністю 45 Вт. Є зворотне заряджання потужністю 22,5 Вт. Xiaomi обіцяє до 9,37 години гри, 13 годин відтворення відео та 18,5 годин онлайн-спілкування на одному заряді. Втім, попре збільшення батареї, Pad 8 важить трохи менше — 485 г проти 500 г. Також він став тоншим — 5,75 мм, на 0,45 мм менше за Pad 7.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Планшет доступний у чорному, бірюзово-зеленому та крижано-синьому кольорах. Ціна Xiaomi Pad 8 починається від $310 за версію з 8 ГБ LPDDR5X оперативної пам’яті та 128 ГБ UFS 3.1 накопичувачем, та зростає до $420 з 12 ГБ LPDDR5T та 256 ГБ UFS 4.1. Як і Pad 8 Pro, Pad 8 можна оснастити клавіатурою та стилусом, які нагадують аксесуари планшетів Apple.

Xiaomi Pad 8 Pro

Цей пристрій став новою заявкою Xiaomi на ринок на ринок високоякісних планшетів на Android завдяки процесору Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Він оснащений 11,2” дисплеєм з роздільною здатністю 3,2K (3200 × 2136), співвідношення сторін 3:2, частотою оновлення до 144 Гц та піковою яскравістю 800 ніт. Екран підтримує HDR10, Dolby Vision та HDR Vivid, а також має DC dimming. У матовій версії використовується нанотекстурне травлення AG та AR-покриття, що запобігає розсіяному світлу до 99% та знижує коефіцієнт відбиття на 70%.

Планшет отримав оснащений 50 МП задню камеру з діафрагмою f/1.8 та записом відео 4K 60 кадрів/с. Фронтальна надширококутна камера має сенсор 32 МП, автоматичне центрування, керуванням жестами та чисельні режими фото, що робить її чудовою для відеодзвінків та зустрічей. Запис відео доповнює система з чотирьох мікрофонів та шумозаглушення зі штучним інтелектом.

Pad 8 Pro має акумулятор високої щільності місткістю 9200 мАг зі швидким заряджанням до 67 Вт та зворотною дротовою зарядкою на 22,5 Вт. Xiaomi заявляє про до 10,5 годин автономності в іграх, 14 годин відтворення відео та понад 20 годин онлайн-конференцій. Планшет підтримує стандарти заряджання QC3+, PD3.0 та Mi FC2.0.

Планшет пропонує Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 та USB 3.2 Gen1 (5 Гбіт/с), а також підтримку аудіокодеків AAC, LDAC, LHDC 5.0 та Auracast. Серед датчиків є бічний сканер відбитків пальців, ІЧ-пульт, датчик Холла, сенсор навколишнього освітлення та гіроскоп. З аксесуарів додатково доступний стилус Focus Pro з розширеними жестами та тактильним зворотним зв’язком, а також магнітну клавіатуру з тачпадом.

Xiaomi Pad 8 Pro має 8 конфігурацій у різних поєднаннях обсягів пам’яті та глянсового або матового екранів. Найпростіший варіант 8 ГБ / 128 ГБ коштує $390, а за матовий 16 ГБ / 512 ГБ просять $575. Планшет доступний у чорному, бірюзово-зеленому та крижано-синьому кольорах.

Джерела: Notebookcheck, GizmoChina