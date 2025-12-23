Xiaomi 17 Ultra знімає феєрверк з дрона та красується з усіх боків в офіційних відео

Смартфон Xiaomi 17 Ultra на дроні / YouTube

Одразу після офіційної демонстрації дизайну Xiaomi 17 Ultra китайська компанія підтвердила ключову деталь майбутнього флагмана — смартфон отримає 1-дюймовий сенсор зображення Light Hunter 1050L. Щоб показати потенціал камери, бренд опублікував серію тестових фотографій і відео.

Xiaomi 17 Ultra готується до запуску як флагманський камерофон компанії, він працюватиме на топовому чипі Snapdragon 8 Elite Gen 5. Виробник наголошує, що сенсор Light Hunter 1050L забезпечує широкий динамічний діапазон, що й намагається продемонструвати у фірмових зразках фотографій. Опубліковані фото, зняті на основну камеру Xiaomi 17 Ultra, показують детальні кадри з помітною кількістю інформації в тінях.

Також Xiaomi підтвердила технічні параметри головного модуля: еквівалентна фокусна відстань становить 23 мм, а світлосила — f/1.67. За цими характеристиками камера близька до сенсора Sony LYT-900, який використовувався в попереднику, однак на зразках помітно кращу роботу з контрастними сценами.

Водночас варто враховувати, що всі ці матеріали походять безпосередньо від виробника. Передрелізні зразки зазвичай показують смартфон у найкращому світлі, тож до появи незалежних тестів ці заяви й знімки варто сприймати обережно.

Окрім фото, Xiaomi показала й відеоможливості Xiaomi 17 Ultra. Смартфон закріпили на дроні та використали для зйомки феєрверків у нічних умовах. Відео демонструє впевнену роботу камери при слабкому освітленні, зокрема й у русі, але й цей матеріал варто сприймати з певною часткою скепсису.

Паралельно компанія опублікувала коротке тизерне відео з Xiaomi 17 Ultra. У ролику Xiaomi підтвердила, що це буде найтонший Ultra-смартфон бренду — товщина корпусу становить 8,29 мм. Для порівняння, Xiaomi 15 Ultra мав товщину 9,4 мм.

Екран Xiaomi 17 Ultra отримає дуже тонкі рамки з усіх боків і з фронтальної частини виглядає майже ідентично Xiaomi 17 Pro Max, що може свідчити про використання того самого дисплейного модуля. Смартфон вийде у чотирьох кольорах: чорному, білому, фіолетовому та кольорі “Зоряного неба”. Смартфон офіційно представлять у Китаї 25 грудня.

