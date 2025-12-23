Новини Пристрої 23.12.2025 comment views icon

Xiaomi 17 Ultra знімає феєрверк з дрона та красується з усіх боків в офіційних відео

Xiaomi 17 Ultra знімає феєрверк з дрона та красується з усіх боків в офіційних відео
Смартфон Xiaomi 17 Ultra на дроні / YouTube

Одразу після офіційної демонстрації дизайну Xiaomi 17 Ultra китайська компанія підтвердила ключову деталь майбутнього флагмана — смартфон отримає 1-дюймовий сенсор зображення Light Hunter 1050L. Щоб показати потенціал камери, бренд опублікував серію тестових фотографій і відео.

Xiaomi 17 Ultra готується до запуску як флагманський камерофон компанії, він працюватиме на топовому чипі Snapdragon 8 Elite Gen 5. Виробник наголошує, що сенсор Light Hunter 1050L забезпечує широкий динамічний діапазон, що й намагається продемонструвати у фірмових зразках фотографій. Опубліковані фото, зняті на основну камеру Xiaomi 17 Ultra, показують детальні кадри з помітною кількістю інформації в тінях.

Також Xiaomi підтвердила технічні параметри головного модуля: еквівалентна фокусна відстань становить 23 мм, а світлосила — f/1.67. За цими характеристиками камера близька до сенсора Sony LYT-900, який використовувався в попереднику, однак на зразках помітно кращу роботу з контрастними сценами.

Водночас варто враховувати, що всі ці матеріали походять безпосередньо від виробника. Передрелізні зразки зазвичай показують смартфон у найкращому світлі, тож до появи незалежних тестів ці заяви й знімки варто сприймати обережно.

Xiaomi 17 Ultra знімає феєрверк з дрона та красується з усіх боків в офіційних відео

Окрім фото, Xiaomi показала й відеоможливості Xiaomi 17 Ultra. Смартфон закріпили на дроні та використали для зйомки феєрверків у нічних умовах. Відео демонструє впевнену роботу камери при слабкому освітленні, зокрема й у русі, але й цей матеріал варто сприймати з певною часткою скепсису.

Паралельно компанія опублікувала коротке тизерне відео з Xiaomi 17 Ultra. У ролику Xiaomi підтвердила, що це буде найтонший Ultra-смартфон бренду — товщина корпусу становить 8,29 мм. Для порівняння, Xiaomi 15 Ultra мав товщину 9,4 мм.

Спецпроєкти
Чорна п’ятниця на MOVA: що варто купити в період розпродажу – від пилососів до стайлерів
Найкращі товари Anker зі знижками: що купити до Чорної п’ятниці 2025

Екран Xiaomi 17 Ultra отримає дуже тонкі рамки з усіх боків і з фронтальної частини виглядає майже ідентично Xiaomi 17 Pro Max, що може свідчити про використання того самого дисплейного модуля. Смартфон вийде у чотирьох кольорах: чорному, білому, фіолетовому та кольорі “Зоряного неба”. Смартфон офіційно представлять у Китаї 25 грудня.

Джерело: notebookcheck, gsmarena

Популярні новини

arrow left
arrow right
Баг Apple iOS “пожирає” вільну пам'ять і не дає оновити систему — як його позбутися
Представлений Nothing Phone (3a) Community Edition — коли дизайн дійсно оригінальний
Реліз Samsung Galaxy TriFold вже скоро: величезна товщина та ціна
Майбутній Apple iPhone отримає підекранну камеру та нові супутникові можливості, — інсайдери
Оновлення Xiaomi SU7: дивне авто помічено на тестуванні, компанія розпродає попередні моделі
Складаний Apple iPhone Fold матиме дивну форму — рендер та креслення
Новий Moto G Power 2026 отримав 32 Мп селфі-камеру, більшу батарею та Android 16: без зростання ціни
Представлені Poco F8 Ultra та F8 Pro: глобальні версії смартфонів Redmi K90 з ціною від $530
Не баг, а фіча: Apple навмисно видалила нічний режим в iPhone 17 Pro
Xiaomi 17 Ultra отримає найбільший датчик камери в галузі, — Digital Chat Station
Після заперечень Apple Індія відмовилася від примусового застосунку для смартфонів
RedMagic 11 Pro вийшов у світі: менша батарея за ціною від $699
JerryRigEverything ламає Xiaomi 17 Pro: багато хороших та трохи поганих новин
Вийшли Nubia Fold і Flip3: потужний флагман та "розкладачка" з 4” другим екраном
Huawei представила Mate 70 Air — "повітряний" смартфон завтовшки 6,6 мм має акумулятор на 6500 мА∙год
Дисплеї всіх iPhone 17 однакові та гірші, ніж в Pixel 9a, — DxOMark
Motorola представила Moto G 2026: краща селфі-камера та більший акумулятор за $200
Європейські Redmi Note 15 “засвітилися” у мережі: три відомих та одна нова модель, зображення, характеристики та ціни
Як iPhone Air, але за пів ціни: представлено новий флагман Vivo S50 Pro mini на Snapdragon 8 Gen 5
Представлені "середнячки" Huawei nova 15, 15 Pro та 15 Ultra: супутниковий зв'язок та до 100 Вт зарядки
Apple iPhone 17 втрачає "антиблікові" можливості після наклеювання захисного скла
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати