Президент Nintendo: якщо в батьків не має грошей на Switch 2, діти можуть грати з Mario деінде

Президент Nintendo Шунтаро Фурукава

Президент Nintendo Шунтаро Фурукава надав «найкращу» пораду тим, хто не має коштів на Switch 2 — шукати героїв на кшталт Mario в інших місцях.

Один з інвесторів висловив занепокоєння щодо ціни на Nintendo Switch 2. Але в Шунтаро Фурукава була дійсно геніальна відповідь — хай (не) гравці шукають альтернативи. За його словами, компанія створює альтернативні способи взаємодії з її персонажами для тих, хто не може дозволити собі нову консоль.

Інвестор казав, що вартість Switch 2 може зробити її недоступною для молодшого покоління, не знайомого з платформами Nintendo. У відповідь Фурукава пояснив, що вартість консолі «відповідає ігровому досвіду, який вона пропонує», а також що вона містить «різні функції», які мають підкріплювати цінність для покупця.

«Ми створюємо різноманітні можливості поза межами наших ігрових платформ, щоб маленькі діти могли взаємодіяти з персонажами Nintendo та ігровими світами. Однією з основних цілей цього є те, щоб у майбутньому вони почали грати на наших ігрових системах. Ми уважно слідкуємо за тим, наскільки ціна системи може стати бар’єром», — каже Фурукава.

Тому тим, хто полюбляє консолі компанії, але немає коштів (чи ненавидить нову політику з блокуванням, навіть за ім’я користувача) залишаються фільми «Брати Супер Маріо» і майбутній фільм за «Зельдою». Або тематичні парки, мерч або навіть музей Nintendo для тих, хто живе в Японії чи інших країнах з подібним дозвіллям.

Фурукава наголошує, що Switch 2 не замінює першу модель. Nintendo продовжує розробку ігор і для оригінальної Switch, підтримуючи обидві платформи паралельно. За його словами, згодом аудиторія почне дедалі більше переходити на консоль другого покоління з тим темпом, як власне дорослішає.

Додамо, що Switch 2 уже встигла стати найшвидше продаваною консоллю в історії Nintendo — 3,5 млн одиниць було реалізовано за перші чотири дні запуску. Попри чисельні скандали, яких здається стає тільки більше, вона все одно залишається популярною для своїх фанатів.

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Джерело: Eurogamer