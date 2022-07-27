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Вийшов перший трейлер мультфільму “Піноккіо”, знятого Гільєрмо дель Торо для Netflix

Вийшов перший трейлер мультфільму “Піноккіо”, знятого Гільєрмо дель Торо для Netflix

Ще наприкінці 2018 року Netflix повідомив, що оскароносний режисер Гільєрмо Дель Торо зніме для стрімінгового сервісу ляльковий мультфыльм “Піноккіо” / Pinocchio за однойменною казкою італійського письменника Карло Коллоді.

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І тільки сьогодні в онлайні з’явився перший тизер-трейлер картини.

Сюжет цієї казки переказувати нема рації, як і обговорювати лялькову мультиплікацію, у якої вистачає і любителів, і противників.

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Самостійно оцінити “Піноккіо”/Pіnocchio можна буде вже в грудні поточного року.

Вийшов перший трейлер мультфільму "Піноккіо", знятого Гільєрмо дель Торо для Netflix

Цікаво, що зараз свою версію екранізації цієї казки також знімає стрімінговий сервіс Disney+, якому вдалося залучити до проекту Роберта Земекіса і Тома Хенкса.


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