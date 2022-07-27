Вийшов перший трейлер мультфільму “Піноккіо”, знятого Гільєрмо дель Торо для Netflix

Ще наприкінці 2018 року Netflix повідомив, що оскароносний режисер Гільєрмо Дель Торо зніме для стрімінгового сервісу ляльковий мультфыльм “Піноккіо” / Pinocchio за однойменною казкою італійського письменника Карло Коллоді.

І тільки сьогодні в онлайні з’явився перший тизер-трейлер картини.

Сюжет цієї казки переказувати нема рації, як і обговорювати лялькову мультиплікацію, у якої вистачає і любителів, і противників.

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Самостійно оцінити “Піноккіо”/Pіnocchio можна буде вже в грудні поточного року.

Цікаво, що зараз свою версію екранізації цієї казки також знімає стрімінговий сервіс Disney+, якому вдалося залучити до проекту Роберта Земекіса і Тома Хенкса.