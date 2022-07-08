«ПриватБанк» попередив про чергову шахрайську схему — цього разу з виплатами допомоги від міжнародних організацій (ООН, ЄС та навіть НАТО)

«ПриватБанк» попередив українців про нову (стару) шахрайську схему масового виманювання персональних даних — під приводом грошової допомоги від міжнародних організацій шахраї підсовують фейкові онлайн-форми та сайти, щоб виманити банківські дані. Так, знову горезвісний фішинг, який досі лишається найпопулярнішою схемою обману в інтернеті.

Тиждень тому «ПриватБанк» почав виплати грошової допомоги від міжнародних організацій неповнолітнім та підліткам, а шахраї, звісно, не забарилися. У «ПриватБанку» закликають користувачів до пильності та звертають увагу, що у Telegram-каналах шахраями активно поширюється інформація про нібито виплати для українців від усіх: ООН, ЄС, «ПриватБанку», «Дії» та навіть НАТО. Шахраї пропонують клієнтам перейти за посиланням на фішинговий сайт і пройти опитування (заповнити персональні дані та дані банківських карток) для отримання допомоги. Громадяни, вказуючи конфіденційні дані на таких сайтах, автоматично передають їх шахраям, а ті привласнюють їх гроші.

Ніяких каналів та ботів для виплат у телеграмі або інших месенджерах «ПриватБанк» не створював. Окрім того, для виплат банк не просить конфіденційні дані, зокрема номери карток, PIN-коди та паролі.

«Ніколи не переходьте за такими посиланнями, інакше втратите свої гроші», — застерігають у «ПриватБанку»

Щоб не потрапити на вудку шахраїв, достатньо пам’ятати про базові правила кібергігієни — встановлювати застосунки лише з офіційних джерел, не переходити за посиланнями та у жодному разі не вводити особисті даних чи дані платіжних карток на сумнівних та підроблених сайтах без SSL-сертифіката (це можна перевірити за наявністю значка замка біля адреси).

Довіряти потрібно тільки офіційним джерелам інформації, але, якщо є хоч найменший сумнів, то додаткова перевірка зайвою не буде ніколи. Всі офіційні виплати від міжнародних організацій, які здійснюються через «ПриватБанк», вказані на цій сторінці.

Ну і варто пам’ятати, що війна — війною, а шахраї не дрімають ніколи. Тільки на минулому тижні у Києві викрили масштабну схему з фейковим оформленням соцвиплат з ЄС — її організатори привласнили 100 мільйонів гривень із банківських рахунків громадян України.