Продовження «‎Гри в кальмара» та «‎Бріджертонів», але без «Венздей» та «Дивних див» — розклад серіалів Netflix на 2024 рік

До 2024 року стримінг підготував як кілька довгоочікуваних продовжень, так і нові релізи. З поганих новин — «Дивних див» і «Венздей» слід очікувати не раніше 2025-го, однак вже цього року вийдуть нові сезони таких популярних шоу, як «Гра в кальмара», «Бріджертони» та «Академія Амбрелла». У лютому чекаємо на «живу» адаптацію «Аватара», а у березні — серіальну версію «Джентельменів» та нового науково-фантастичного серіалу «Проблема трьох тіл» від творців «Гри престолів».
Найочікуваніші серіальні релізи 2024 року на Netflix
- «Аватар: Останній захисник» — 22 лютого
- «Джентельмени» — березень
- «Проблема трьох тіл» — 21 березня
- «Ріплі» — 4 квітня
- «Бріджертони», 3 сезон — 16 травня (перша частина) та 13 червня (друга)
- «Аркейн» — листопад
Пізніше у 2024-му:
- «Кобра Кай» — шостий сезон
- «Чорні голуби» — новий шпигунський трилер з Кірою Найтлі
- «Зовнішні мілини» — четвертий сезон
- «Ласун» — останній сезон
- «Дипломатка» — другий сезон
- «Еліта» — останній сезон
- «Емілі в Парижі» — четвертий сезон
- «Нічний агент» — другий сезон
- «Гра в кальмара» — другий сезон
- «Академія Амбрелла» — останній сезон
- «Вікінги: Вальгалла» — третій сезон
Повний перелік можна переглянути тут.