Продовження «‎Гри в кальмара» та «‎Бріджертонів», але без «Венздей» та «Дивних див» — розклад серіалів Netflix на 2024 рік

До 2024 року стримінг підготував як кілька довгоочікуваних продовжень, так і нові релізи. З поганих новин — «Дивних див» і «Венздей» слід очікувати не раніше 2025-го, однак вже цього року вийдуть нові сезони таких популярних шоу, як «‎Гра в кальмара», «‎Бріджертони» та «‎Академія Амбрелла». У лютому чекаємо на «‎живу» адаптацію «‎Аватара», а у березні — серіальну версію «‎Джентельменів» та нового науково-фантастичного серіалу «‎Проблема трьох тіл» від творців «‎Гри престолів».

Найочікуваніші серіальні релізи 2024 року на Netflix

«‎Аватар: Останній захисник» — 22 лютого

«Джентельмени» — березень

«Проблема трьох тіл» — 21 березня

«Ріплі‎» — 4 квітня

«Бріджертони», 3 сезон — 16 травня (перша частина) та 13 червня (друга)

«Аркейн» — листопад

Пізніше у 2024-му:

«Кобра Кай» — шостий сезон

«Чорні голуби‎» — новий шпигунський трилер з Кірою Найтлі

«Зовнішні мілини» — четвертий сезон

«Ласун» — останній сезон

«Дипломатка» — другий сезон

«Еліта» — останній сезон

«Емілі в Парижі» — четвертий сезон

«Нічний агент» — другий сезон

«Гра в кальмара» — другий сезон

«‎Академія Амбрелла» — останній сезон

«‎Вікінги: Вальгалла» — третій сезон

Повний перелік можна переглянути тут.