Новини Кіно 01.02.2024 о 17:38 comment views icon

Продовження «‎Гри в кальмара» та «‎Бріджертонів», але без «Венздей» та «Дивних див» — розклад серіалів Netflix на 2024 рік

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Продовження «‎Гри в кальмара» та «‎Бріджертонів», але без «Венздей» та «Дивних див» — розклад серіалів Netflix на 2024 рік

До 2024 року стримінг підготував як кілька довгоочікуваних продовжень, так і нові релізи. З поганих новин — «Дивних див» і «Венздей» слід очікувати не раніше 2025-го, однак вже цього року вийдуть нові сезони таких популярних шоу, як «‎Гра в кальмара», «‎Бріджертони» та «‎Академія Амбрелла». У лютому чекаємо на «‎живу» адаптацію «‎Аватара», а у березні — серіальну версію «‎Джентельменів» та нового науково-фантастичного серіалу «‎Проблема трьох тіл» від творців «‎Гри престолів».

Найочікуваніші серіальні релізи 2024 року на Netflix

  • «‎Аватар: Останній захисник» — 22 лютого
  • «Джентельмени» — березень
  • «Проблема трьох тіл» — 21 березня
  • «Ріплі‎» — 4 квітня
  • «Бріджертони», 3 сезон — 16 травня (перша частина) та 13 червня (друга)
  • «Аркейн» — листопад

Пізніше у 2024-му:

  • «Кобра Кай» — шостий сезон
  • «Чорні голуби‎» — новий шпигунський трилер з Кірою Найтлі 
  • «Зовнішні мілини» — четвертий сезон
  • «Ласун» — останній сезон
  • «Дипломатка» — другий сезон
  • «Еліта» — останній сезон 
  • «Емілі в Парижі» — четвертий сезон 
  • «Нічний агент» — другий сезон 
  • «Гра в кальмара» — другий сезон 
  • «‎Академія Амбрелла» — останній сезон
  • «‎Вікінги: Вальгалла» — третій сезон 

Повний перелік можна переглянути тут.

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