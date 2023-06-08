Продовження «Відьмака»: дивимося повноцінний трейлер третього сезону шоу Netflix з (поки що) Генрі Кавіллом у головній ролі

За коротким тизером Netflix випустив повноцінний трейлер продовження флагманського серіалу «Відьмак» — третій сезон нашумілої телеадаптації романів Анджея Сапковського з поки що Генрі Кавіллом у головній ролі стартує 29 червня.

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Дія третього сезону шоу розгорнеться відразу після подій попереднього, що вийшов півтора року тому — продовження є адаптацією четвертої книги циклу «Час погорди» (загалом у цикл входить вісім книг), що цілком закономірно. Нагадаємо, перший сезон здебільшого є вільною інтерпретацією деяких оповідань перших двох книг саги про Відьмака («Останнє бажання» та «Меч Призначення»), а сюжет другого сезону заснований на третій книзі «Кров ельфів» та частково на оповіданнях з попередніх вищезгаданих збірок.

До своїх ролей повернуться Генрі Кавілл, Фрея Аллан, Аня Чалотра та Джої Беті. Не втомлюєшся нагадувати, третій сезон «Відьмака» — останній з Генрі Кавіллом у ролі Ґеральта, з четвертого сезону його змінить Ліам Хемсворт (молодший з трьох братів Хемсвортів, відомий за ролями у фільмах «Нестримні 2» і «Голодні ігри»).

Раніше виконавча продюсерка та шоуранер Лорен Гіссріх розповіла, що нові епізоди ближче триматимуться книг Сапковського, ніж минулі сезони «Відьмака»; у продовженні загалом обіцяють більше магії, а щоб надати чаклунським рухам Йеннефер особливого шарму автори надихалися, зокрема, індійськими танцями. Також очікується більше бойових сцен з Генрі Кавіллом.

Третій «Відьмак» вийде двома частинами: 29 червня на Netflix з’являться перші п’ять епізодів, а ще три випустять майже через місяць — 27 липня. До речі, Netflix вже продовжив «Відьмака» на п’ятий сезон — його виробництво стартує невдовзі після завершення знімань четвертого, які мають початися найближчим часом.

Трейлер 3-го сезону «Відьмака» — в оригіналі (англійською)

Постери з головними героями

Любисток (Джої Беті)

Цірі (Фрея Аллан)

Йеннефер (Аня Чалотра)