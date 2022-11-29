«Вавилон» / Babylon — новий трейлер комедійної драми Дам’єна Шазелла про Голлівуд у 1920-ті з Марго Роббі та Бредом Піттом в українському дубляжі

На YouTube-каналі B&H Film Distribution Company з’явився новий трейлер майбутньої комедійної драми «Вавилон» / Babylon в українському дубляжі. Це потенційно вибухова комедійна драма про Голлівуд початку XX століття від володаря премії «Оскар» Дам’єна Шазелла («Одержимість» та «Ла-Ла Ленд»), яка також вирізняється зірковим акторським складом.

Головні ролі у «Вавилоні» зіграли актори, які не потребують особливого представлення — Бред Пітт, Марго Роббі, Дієго Кальва, Тобі Магвайр та Олівія Вайлд. Події фільму відбуваються у 1920-ті роки — на початку «Золотої епохи» Голлівуду. Це шалена розповідь про величезні амбіції та надмірну вседозволеність розкаже про злети та падіння в епоху декадансу та розпусти в ранньому Голлівуді. Спочатку вважалося, що зіграли реальних людей того часу — Джона Гілберта, Клару Боу, Чарльза Чапліна. Проте згодом Дам’єн Шазелл роз’яснив, що більшість героїв фільму — вигадані, хоча їхніми прообразами справді слугують окремі історичні особистості.

Це вже другий трейлер «Вавилону», проте у ньому є багато нових сцен та кадрів, яких не було у попередньому відео.

Другий трейлер «Вавилон» / Babylon (український дубляж)

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В українському кінопрокаті кінострічка «Вавилон» / Babylon з’явиться з 19 січня 2023 року.