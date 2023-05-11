Прототип Tesla Cybertruck застряг у полі, коли прямував на місце будівництва нового літієвого заводу в Техасі

В очікуванні на запуск виробництва електричних пікапів Tesla у стилі кіберпанку, автолюбителі задовольняються неофіційними зображеннями та відео з прототипами, які час від часу з’являються в мережі.
Раніше кузов Tesla Cybertruck помічали на гігафабриці у Техасі, також з’являлось відео, де бронепікап маневрує всіма чотирма колесами одночасно, та кадри роботи його велетенського склоочисника. А нещодавно прототип Cybertruck помітили у сільській місцевості Техасу – щоправда, застряглим посеред поля.
— Stephanie (@stephfischer13) May 9, 2023
Автівку, ймовірно, привезли на церемонію закладки фундаменту для будівництва нового літієвого заводу Tesla поблизу Корпус-Крісті у Техасі.
На відео видно як навколо автівки, яка стоїть на узбіччі зібрались стривожені співробітники Tesla. Якщо переглянути кадри під різними кутами, то із нового можна відзначити хіба що те, що Cybertruck непогано може впоратися із перевезенням стійки для інструментів в кузові.
Користувач, який опублікував відео каже, що за кермом перебував сам Ілон Маск – хоча жодних доказів свого твердження не надає.
- Tesla презентувала Cybertruck у 2019 році та заявила, що електричний пікап вийде на ринок до кінця 2021-го. Однак згодом автовиробник заявив про виробничі труднощі, нестачу батарей та чипів, тому переніс терміни ще на рік. Ілон Маск пізніше казав, що виробництво планують розпочати наприкінці 2022 року, а нині дату старту виробництва призначили на літо 2023 року, а в серію пікап має вийти у 2024 році.
- Наприкінці 2022 року повідомлялося, що Tesla має понад 1,5 млн замовлень на Cybertruck, а Ілон Маск у травні вихвалявся, що компанія забезпечена замовленнями на три з гаком роки.