Прототип Tesla Cybertruck застряг у полі, коли прямував на місце будівництва нового літієвого заводу в Техасі

В очікуванні на запуск виробництва електричних пікапів Tesla у стилі кіберпанку, автолюбителі задовольняються неофіційними зображеннями та відео з прототипами, які час від часу з’являються в мережі.

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Раніше кузов Tesla Cybertruck помічали на гігафабриці у Техасі, також з’являлось відео, де бронепікап маневрує всіма чотирма колесами одночасно, та кадри роботи його велетенського склоочисника. А нещодавно прототип Cybertruck помітили у сільській місцевості Техасу – щоправда, застряглим посеред поля.

Автівку, ймовірно, привезли на церемонію закладки фундаменту для будівництва нового літієвого заводу Tesla поблизу Корпус-Крісті у Техасі.

На відео видно як навколо автівки, яка стоїть на узбіччі зібрались стривожені співробітники Tesla. Якщо переглянути кадри під різними кутами, то із нового можна відзначити хіба що те, що Cybertruck непогано може впоратися із перевезенням стійки для інструментів в кузові.

Користувач, який опублікував відео каже, що за кермом перебував сам Ілон Маск – хоча жодних доказів свого твердження не надає.