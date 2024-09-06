Qualcomm випустить процесори Snapdragon для настільних ПК — про них розкажуть цієї осені

Генеральний директор Qualcomm Кріштіану Амон підтвердив процесори Snapdragon для настільних комп’ютерів. Дізнатися про них можна буде на наступній конференції компанії.

Це не перша подібна заява Амона, він говорив про різні формати ПК ще у червні. Також Qualcomm підтвердила сумісність процесорів з дискретними відеокартами. На презентації восьмиядерних Snapdragon X Plus Кріштіану Амон ствердно відповів на питання про можливість створення чипа Snapdragon для настільних ПК:

«Перше, що ми зробили, ми запустили X Elite. Потім ми випустили X Plus та 10-ядерний процесор. Сьогодні ми запускаємо 8-ядерний процесор Plus, щоб диференціювати ціни. Ви побачите нас із багатьма дизайнами на настільних комп’ютерах, міні ПК, і зрештою, ви не здивуєтеся, що ми все ще думаємо про високопродуктивний настільний комп’ютер. Ми в цій подорожі. Як я вже сказав, ми тут, щоб залишитися».

CEO Qualcomm також натякнув на тіснішу співпрацю з Chromebook, про що Джон Соломон Google розповідав ще у червні. Амон також пообіцяв, що надасть більше деталей на конференції для інвесторів у листопаді, де він буде говорити про майбутнє платформи Snapdragon. «Налаштуйтеся на листопад», — сказав Амон.

У компанії досить оптимістично налаштовані на успіх платформи для комп’ютерів, попри проблеми з сумісністю ПЗ та все ще надто великі ціни. Раніше Кріштіану Амон казав про 50% ПК на ARM за п’ять років. Але в AMD та особливо в Intel теж не сплять і вже пропонують процесори, які відповідають на сучасні виклики.

Основи Web дизайну від Hillel IT School. Цей онлайн-курс з основ веб-дизайну дозволить вам опанувати мистецтво створення ефективних та привабливих інтерфейсів для вебсайтів і застосунків. Ви оволодієте ключовими принципами UX/UI дизайну, створюватимете дизайн-макети та прототипи, розроблятимете адаптивні інтерфейси для різних пристроїв, готуючись до професійної кар'єри в галузі веб-дизайну. Дізнатися більше

Джерело: PC World

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.