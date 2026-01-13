Процесори AMD Zen 6 Medusa Point помічені у транспортній декларації — відомий склад ядер та TDP

Зображення: Depositphotos

Ноутбучні процесори AMD наступного покоління на архітектурі Zen 6, відомі як Medusa Point, з’явилися в супровідному маніфесті. Ймовірно, йдеться про чип середнього класу з невеликою кількістю ядер.

У транспортній документації йдеться про чип, позначений як Medusa 1, також можна побачити степінг A0, що вказує на ранній білд. Цікавою є позначка 4C4D, котра вказує на склад ядер, та явно вказане споживання 28 Вт. Інформація відповідає чипу з чотирма продуктивними та чотирма енергоефективними ядрами.

Попередні витоки також згадували ще два надефективних ядра (схема 4C + 4D + 2LP). VideoCardz вважає, що йдеться або про скорочення у документі, або про неповну конфігурацію процесора. Раніше також з’явилась інформація про вбудований відеоадаптер Medusa Point, і вона не надто вражає — чипи мають графіку класу RDNA 3.5, яку іноді називають RDNA 3.5+, з обмеженням 8 CU (восьми обчислювальними блоками). Це означає, що iGPU лише трохи відрізнятимуться від сучасних.

Medusa Point 1

R5/R7=4C+4D+2LP+8CU RDNA 3.5+

R9=12C CCD+4C+4D+2LP+8CU RDNA 3.5+ APU=IOD👀 — HXL (@9550pro) May 16, 2025

Очікується, що Medusa Point будуть представлені у двох варіантах: цей, котрий відповідає класу Ryzen 5 або Ryzen 7 та більш потужний відповідник Ryzen 9, який отримає ще один 12-ядерний чиплет, з загальною кількістю ядер до 22. Що ж до процесорів з графічною архітектурою UDNA або RDNA 5, за оцінкою Wccftech, їх не варто чекати раніше 2027 року.