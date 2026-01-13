Новини Технології 13.01.2026 comment views icon

Процесори AMD Zen 6 Medusa Point помічені у транспортній декларації — відомий склад ядер та TDP

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Процесори AMD Zen 6 Medusa Point помічені у транспортній декларації — відомий склад ядер та TDP
Зображення: Depositphotos

Ноутбучні процесори AMD наступного покоління на архітектурі Zen 6, відомі як Medusa Point, з’явилися в супровідному маніфесті. Ймовірно, йдеться про чип середнього класу з невеликою кількістю ядер.

У транспортній документації йдеться про чип, позначений як Medusa 1, також можна побачити степінг A0, що вказує на ранній білд. Цікавою є позначка 4C4D, котра вказує на склад ядер, та явно вказане споживання 28 Вт. Інформація відповідає чипу з чотирма продуктивними та чотирма енергоефективними ядрами.

Процесори AMD Zen 6 Medusa Point помічені у транспортній декларації — відомий склад ядер та TDP

Попередні витоки також згадували ще два надефективних ядра (схема 4C + 4D + 2LP). VideoCardz вважає, що йдеться або про скорочення у документі, або про неповну конфігурацію процесора. Раніше також з’явилась інформація про вбудований відеоадаптер Medusa Point, і вона не надто вражає — чипи мають графіку класу RDNA 3.5, яку іноді називають RDNA 3.5+, з обмеженням 8 CU (восьми обчислювальними блоками). Це означає, що iGPU лише трохи відрізнятимуться від сучасних.

Очікується, що Medusa Point будуть представлені у двох варіантах: цей, котрий відповідає класу Ryzen 5 або Ryzen 7 та більш потужний відповідник Ryzen 9, який отримає ще один 12-ядерний чиплет, з загальною кількістю ядер до 22. Що ж до процесорів з графічною архітектурою UDNA або RDNA 5, за оцінкою Wccftech, їх не варто чекати раніше 2027 року.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Новинки Lenovo: майже квадратний ThinkCentre, розсувний Legion Pro Rollable та оновлення ноутбуків
Прогрес навпаки: NVIDIA “подивиться” на відродження старих відеокарт, AMD “активно працює” над поверненням Zen 3
"Вбивця MacBook": Snapdragon X2 Elite Extreme майже наздогнав Apple M4 Max у тестах Geekbench
Intel готує процесори Core G3 на Panther Lake для портативних консолей: до 14 ядер CPU та 12 ядер GPU Xe3
Користувачі Linux назбирали $2000 на "премію" ремонтнику, який усуне баг зі звуком в Lenovo Legion Pro 7
Ветеран Windows тестує ПК від Amiga 500 до Mac Pro M2 Ultra: за 47 років продуктивність зросла "у 200 000 разів"
CES 2026: чого чекати від найбільшої технологічної виставки січня
Intel анонсувала Core Ultra 300: до +77% ігрової продуктивності
Нові ноутбуки MSI: тонкий Prestige 14, Raider 16 Max HX на 300 Вт та Stealth 16 AI+ з CES Innovation Award
Сайт AMD підтверджує Ryzen 7 9850X3D
Alienware підтвердила AMD Ryzen 9 9950X3D2 в ігрових ПК AREA-51
5 найбільших “неявок” CES 2026: NVIDIA RTX 50 Super та інші несправджені очікування
AMD розкрила деталі процесорів Zen 6: розробка з нуля на 2 нм техпроцесі
Відеокарти AMD Radeon на RDNA 5 з'являться після NVIDIA RTX 60, — інсайдер
Intel розкрила Wildcat Lake: архітектура процесорів Core Ultra 300 до 6 ядер
Вчені створили перший у світі мікрохвильовий мікрочип — набагато швидший та ефективніший за традиційні аналоги
Ноутбук Lenovo ThinkPad Rollable XD: вертикальний дисплей загортається назад, як це працює
Перший тест Intel Core Ultra X9 388H: для 1080p дискретна відеокарта не потрібна
3D V-Cache недорого: вийшов AMD Ryzen 5 7500X3D за $269
Lenovo "засвітила" ноутбук з розсувним дисплеєм: широкоекранний Legion Pro Rollable покажуть на CES 2026
Lenovo розповідає про Android ПК: знайома легка ОС з купою обмежень
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати