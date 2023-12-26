Процесори Intel 14-го покоління з TDP 65 Вт протестували в Geekbench ─ відрив від попередників становить 5-10%

У базі даних Geekbench були опубліковані результати тестів продуктивності всього сімейства настільних процесорів Intel 14-го покоління Raptor Lake Refresh (що не належать до лінійки K) з TDP 65 Вт. Як очікується, презентація цих чипів відбудеться на виставці CES 2024 наступного місяця, але вже зараз можна оцінити рівень їхньої продуктивності.

Лінійка Intel Raptor Lake Refresh включатиме велику кількість процесорів: звичайні (не K) з TDP 65 Вт, економічні (T) з TDP 35 Вт та позбавлені вбудованого графічного ядра (F). Нова лінійка в основному матиме ті ж характеристики, що й сімейство процесорів 13-го покоління, але з кількома оновленнями моделей, такими як Core i7-14700, який пропонує більшу кількість ефективних ядер.

У матеріалі wccftech представлена узагальнена інформація з результатами багатьох тестів чипів Intel Raptor Lake Refresh у Geekbench. Витік охоплює процесори 14-го покоління (не K) з TDP 65 Вт, включаючи Core i9-14900, Core i7-14700, Core i5-14600, Core i5-14500, Core i5-14400 та Core i5-14100. Пристрої серії F забезпечують практично однакову продуктивність, за винятком iGPU, тому великої різниці немає. Серія T має набагато нижчий базовий TDP, а також менший діапазон MTP, що має спричинити суттєве зниження продуктивності. Але ці чипи можуть добре проявити себе в тихих офісних, ділових та міні-ПК з низьким енергоспоживанням.

Результати тестів одноядерної продуктивності демонструють приріст продуктивності приблизно на 10% проти процесорів Intel 13-го покоління. Це має бути гарною пропозицією, якщо ціни чипів залишаться на тому ж рівні.

У багатоядерних тестах продуктивності процесор Intel Core i9-14900 виявився на 5% продуктивнішим за модель Core i9-13900, хоча й тестувався при використанні профілю «Збалансований». Core i7-14700 також приблизно на 5% швидше за попередника. А ось моделі Core i5 і Core i3 зрештою працюють на 20-30% швидше, ніж порівняні чипи 13-го покоління, що є величезною різницею.

Однак тут потрібно зробити одне важливе зауваження. Порівняння робиться з найкращими результатами процесорів Intel 14-го покоління та середніми результатами чипів 13-го покоління. Фактична різниця має бути ближчою до 5-10%.

Курс Управління командою в бізнесі. Онлайн-курс для ефективного управління командою, спрямований на створення проактивних та самостійних команд, де мікроменеджмент не потрібний. Дізнатись про курс

Джерело: wccftech