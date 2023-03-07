Realme C55 – перший Android-смартфон із імітацією Dynamic Island

Нещодавно повідомлялося, що Realme може першою серед виробників Android-смартфонів створити рішення, аналогічне до Dynamic Island від Apple. І тепер компанія офіційно представила смартфон Realme C55 із такою функцією.

Realme називає цей елемент дизайну Mini Capsule. Він формує прямокутний горизонтальний графічний елемент з боків від отвору для фронтальної камери. У цьому випадку застосовується одинарна камера без додаткових сенсорів. З усім тим, у компанії вирішили обіграти цей виріз у дусі Dynamic Island.

Зважаючи на все, сама Realme не робить жодних гучних маркетингових ходів з цієї функції. Елемент Mini Capsule згадується на сторінці з описом смартфона лише один раз і в самому кінці.

«Отримуйте важливу інформацію ще простіше, ніж будь-коли раніше, наприклад, рівень заряду телефону, попередження про низький заряд батареї, використання даних, а також кількість кроків та відстань, пройдену за день», – йдеться в описі цієї функції на індонезійському сайті компанії.

В іншому Realme C55 є типовим бюджетним смартфоном. Він оснащений 6,72-дюймовим IPS дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 90 Гц, процесором MediaTek Helio G88, оперативною пам’яттю об’ємом 6 або 8 ГБ та вбудованим сховищем місткістю 128 або 256 ГБ. Основна камера отримала 64-мегапіксельний сенсор, а у вирізі дисплея розташована 8-мегапіксельна камера. Пристрій містить батарею місткістю 5000 мАг та підтримує швидку зарядку SUPERVOOC потужністю 33 Вт. Апарат має розміри 165,6×75,9×7,9 мм і масу 190 г.

Ціна Realme C55 складає $163 або $195, залежно від конфігурації пам’яті. Поки що новинка виходить лише на ринок Індонезії.

Джерело: gadgettendency