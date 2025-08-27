Realme показала смартфони з батареєю 15 000 мАг та з трьома системами охолодження

Концепт Realme 15000mAh / Realme

Концепти Realme 15000mAh з рекордним акумулятором та Realme Chill Fan Phone з рекордним охолодженням компанія представила на 828 Fan Festival в Китаї.

Для першої моделі заявлена робота протягом 5 днів на одному заряджанні, друга може знизити свою температуру до 6°C. До речі, Chill Fan Phone має акумулятор на 10 000 мАг.

Realme 15000mAh

Смартфон отримав акумулятор зі 100% кремнієвим анодом. Realme стверджує, що це в 4 рази більше, ніж у звичайних Si-C. Він має величезну щільність енергії 1200 Вт·год/л. Realme перейшла на тверді електроліти, а також оптимізувала процес пакування акумулятора та переробила компоненти материнської плати.

За словами виробника, Realme 15000mAh забезпечує понад 50 годин відтворення та понад 18 годин запису відео, або 30 годин ігор. Попри величезну місткість акумулятора, товщина телефону все ще становить 8,89 мм, при цьому товщина батареї — 6,48 мм. Смартфон можна використовувати як зовнішній зарядний пристрій завдяки зворотному заряджанню.

Офіційно Realme не оголосила жодних додаткових характеристик, але кілька постів на Weibo розповіли про процесор MediaTek Dimensity 7300, 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ накопичувача. Також у соцмережі пишуть про 6,7” дисплей та роботу під керуванням Realme UI 6.0 на базі Android 15.

Realme Chill Fan Phone

Суперохолодний смартфон пропонує три методи охолодження: велику випарну камеру площею 7700 мм², обертовий вентилятор та термоелектричний кулер, інтегрований з начинкою апарату. Комбінація методів охолодження може знизити робочу температуру до 6°C, щоб досягти максимального FPS в іграх.

Chill Fan Phone нагадує телефони Realme GT7 та оснащений задньою панеллю Realme IseSense Ultra, яка змінює колір з білого на синій, коли пристрій охолоджується. Обидва телефони є лише концептами, призначеними для демонстрації можливостей Realme та не будуть випущені на ринок. Однак варто очікувати подальшого втілення технічних напрацювань компанії у серійних моделях.

Джерело: GSMArena