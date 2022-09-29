Returnal на ПК підтримуватиме трасування променів, NVIDIA DLSS та AMD FSR

Шутер від третьої особи Returnal, розроблений Housemarque та виданий Sony Interactive Entertainment, очевидно, вийде на ПК. Хоча ані розробник, ані видавець не підтвердили, що це справді відбудеться найближчим часом, з’явилося відео, що недвозначно демонструє налаштування гри для комп’ютера.

У відео, що просочилося з форумів, показано меню налаштування графічних параметрів із внутрішньої збірки. Тут можна побачити, що гра підтримує NVIDIA DLSS та AMD FSR. Робота DLSS вимагатиме графічний процесор RTX, а AMD FSR вказується в коментарях меню як просторовий апскейлер, що передбачає версію FSR 1.0, а не 2.0.

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Returnal було випущено у квітні 2021 року, вихід гри на ПК офіційно не підтверджено. Враховуючи, що багато ексклюзивних ігор Sony PlayStation тепер доступні на персональних комп’ютерах, цей факт не повинен викликати здивування.

Джерело: VideoCardz