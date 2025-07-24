Режисер Dying Light порівняв Assassin’s Creed Shadows із хатніми справами: «Сідаю грати і знаю, що ніколи її не завершу»

Dying Light / Assassin's Creed Shadows

Режисер Dying Light глузує з Assassin’s Creed Shadows — каже, що вона схоже на прибирання вдома. А хатні справи, по правді, мало кому приносять задоволення.

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Керівник франшизи Dying Light Таймон Смектала не приховує своїх думок про масштабні ігри з відкритим світом. В інтерв’ю він прямо називає новий реліз Ubisoft рутиною та пояснює, чому вважає менш масштабні проєкти значно кращим підходом.

«Якщо я почну грати в Assassin’s Creed Shadows, то з самого початку знаю, що ніколи не завершу її», — говорить він.

На його думку, проблема в тому, що такі ігри стають занадто великими та складними для звичайного гравця, який просто не встигає все побачити. З цього погляду можна погодитися, що деякі проєкти надто повільні, хоча і безперечно прекрасні. Тут найлегшим прикладом буде Red Dead Redempition 2, для якої треба виділяти принаймні 3-4 години на день, щоб насолодитися процесом.

«Shadows згодом починає сприйматися як обов’язок, не задоволення. Наче треба прибирати вдома — ще й платити за це» — підкреслив режисер.

За його словами, хоч гравець і отримує певну віддачу від витрачених коштів, це не обов’язково означає, що він завершить тайтл. Часто все зводиться до того, що користувач насолоджується механікою або історією лише частково — на цьому все.

І на цьому моменті він не проґавив можливості похвалити свій проєкт — Dying Light: The Beast. За його словами, гра триватиме близько 20 годин — і це свідомий вибір. Щоправда, він не додав про те, що додаткові завдання та секрети заберуть ще зайві 20-30 годин, тобто сумарно — 50. Тим часом основна сюжетна лінія Shadows триває 30–40 годин, що все одно вдвічі більше за The Beast. Через таку різницю Смектала вважає коротший і цілісний досвід важливіший, ніж гігантські мапи, по яких важко пересуватись.

Він також навів приклади Alan Wake 2 та Control — ігор, які можна пройти за 15 годин, але які залишають яскраві враження та дають справжній AAA-досвід. Саме такий підхід, за його словами, і є правильним: замість нескінченного контенту — щільна структура, помірна тривалість і геймплей, який тримає увагу до самого фіналу. І варто визнати, що заплутаний сюжет двох тайтлів, який переплітається, навіть близько не заїжджене кліше.

Додамо, що Techland не має таких ресурсів, як Ubisoft чи CD Projekt RED, але це не заважає їм фокусуватись на якості, а не масштабі. Смектала стверджує, що Dying Light: The Beast має виправдати «кожен фунт, кожен долар, кожне євро, кожен юань», який гравець витратить на гру. Ось і дізнаємося після релізу 22 серпня 2025 року, чи не набрехав він користувачам.

Джерело: Games Radar