Режисер нової «Оселі зла» не бачив жодного фільму з франшизи: «Це не моє, інша справа — ігри»

Міла Йовович в екранізації «Оселі зла» 2002 року

Попередні екранізації «Оселі зла» отримали суперечливі відгуки, однак режисер останнього перезапуску Зак Креґґер певний, що принаймні шанувальників ігор його робота задовольнить.

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Креґґер, відомий як режисер «Варвара» і майбутньої «Зброї» (детективу жахів, якому прогнозують звання найкращого фільму 2025 року), є великим шанувальником відеоігор, зокрема Resident Evil 4, яка недавно отримала рімейк, і каже, що його головна мета в перезапуску «Оселі зла» — розповісти історію, яка вшановує саме ігровий досвід і відтворить ту саму атмосферу вихідного матеріалу.

Що цікаво, Зак не дивився жодного з фільмів у франшизі.

«[Я знімаю фільм], бо люблю ігри», — каже режисер. «Я грав в усі, а в Resident Evil 4 десь сто разів. Я нею одержимий. Тому просто хочу розповісти історію, яка б віддавала належне досвіду, який отримуєш, граючи в ці ігри. Я не бачив фільмів, це не моє. Але ігри — це моє. Це просто ігровий майданчик, який я люблю… Я думаю, що фільм буде захопливим».

Водночас в іншому інтерв’ю режисер зазначав, що дозволить собі певну творчу свободу, тому фанам не варто розраховувати на те, що історія буде на 100% достовірною.

«Я точно не намагаюся повністю дотримуватися переказів ігор; я намагаюся розповісти історію, яка просто відчувається автентичною та відповідає враженню, яке ви отримуєте, граючи в ігри. Не думаю, що порушую якісь важливі правила, але також усвідомлюю, що щоб я не робив, люди будуть звертатися до мене онлайн. Тому все, що я хочу зробити, це просто зняти справді хороший фільм і розповісти захопливу історію. Я знаю, що буду задоволений фільмом, і, сподіваюся, інші люди також».

Деталі перезапуску «Оселі зла» поки не розголошується. За чутками, стрічка розповідатиме про кур’єра-невдаху Браяна, якому доручили доставити посилку до віддаленої лікарні Раккун-Сіті посеред спалаху хвороби, і з цього моменту починають відбуватися дивні речі.

«Під час доставки Браяну доводиться проїхати засніженою гірською дорогою, де він випадково збиває на машині дивну жінку. Вона якимось чином виживає, але щось із нею явно “не так”. Намагаючись допомогти, Браян потрапляє в повномасштабний спалах жахливих мутацій із щупальцями та біоінженерних потвор».

Припускають, що адаптація може відбуватися навколо Resident Evil 2 та 3, оскільки спалах востаннє спостерігався в цих іграх. Головну роль зіграє Остін Абрамс («Ходячі мерці», «Ейфорія»), решта акторського складу невідома, як і те, чи з’являться в історії знайомі персонажі. Нова екранізація «Оселі зла» вийде в кінотеатрах 18 вересня 2026 року.

Власне коментарі Креґґера дають шанс на те, що ігрова серія нарешті отримає гідну сучасну екранізацію. Серія за участі Мілли Йовович, можливо, була достатньо популярною, щоб виправдати пів дюжини продовжень, але вони були настільки відірвані від оригінального матеріалу, що їх навряд чи можна було б назвати фільмами про «Оселю зла». Далі стало гірше, бо у 2021 році вийшла стрічка «Вітаємо у Раккун-Сіті» з 30% на Rotten Tomatoes і серіал від Netflix, який закрили після першого ж сезону.

Джерело: CBR, Insider-Gaming