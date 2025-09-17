Новини Ігри 17.09.2025 comment views icon

Рімейк Assassin's Creed Black Flag отримає RPG-систему в стилі Origins, — інсайдер

Маргарита Юзяк

Рімейк Assassin's Creed Black Flag отримає RPG-систему в стилі Origins, — інсайдер
Assassin's Creed Black Flag / Ubisoft

Рімейк Assassin’s Creed Black Flag, за чутками, обіцяє стати насиченішим RPG. Тайтл принесе рольову систему прокачування в стилі іншої частини Origins.

Інсайдери кажуть, що Ubisoft готує серйозні зміни у геймплеї та структурі гри. Серед головних нововведень — рольова система з прокачуванням спорядження та характеристик героя. Бойова система буде ближчою до Origins, Odyssey та Shadows. Тобто очікується відхід від класичного екшену з парируванням та швидкими ударами, який був в оригіналі.

Сюжет також зазнає змін. У рімейку оновлять історію Мері Рід — додадуть кілька годин нового контенту, який раніше не потрапив у гру. З’являться нові катсцени, що краще покажуть її характер і завершать старі історії. А деякі оригінальні сюжетні вставки навпаки виріжуть.

Рімейк Assassin's Creed Black Flag отримає RPG-систему в стилі Origins, — інсайдер
Assassin’s Creed Black Flag / Ubisoft

Так само зміни стосуються технічної частини. Оновлена Black Flag не матиме завантажень при переході з корабля на сушу. А от графіка працюватиме на рушії Anvil Pipeline, який знайомий з Assassin’s Creed Shadows. Це означає вищу деталізацію світу, мапа якого залишиться такою ж за розмірами. Водночас острови наповнять додатковим контентом та активностями. Очікується і повторне використання деяких ресурсів зі Skull and Bones. Проте джерела наголошують — бюджет рімейку не такий масштабний, як у “колег” Resident Evil 2 чи Silent Hill 2.

Хоча офіційного анонсу Assassin’s Creed Black Flag досі не було, за словами інсайдерів, Ubisoft планує реліз на початку 2026 року. Втім, дата ще може змінитися й посунутися навіть на наступну осінь. Зазначимо, що подібний прийом нам вже відомий — Bethesda так само не оголошувала про роботу над ремастером Oblivion, а потім випустила його в момент анонсу. І студія все одно зібрала навколо себе багато фанатів, а продажі порадували розробників.

Попри скепсис, чутки виглядають доволі переконливо. Вже кілька років поспіль в різних джерелах з’являється інформація про рімейк Black Flag. Тож ймовірно Ubisoft пізніше зробить офіційний анонс. Крім того, раніше студія анонсувала безплатне DLC для іншої Assassin’s Creed — Mirage.

Джерело: Insider Gaming

