Розходимось: альтсезону-2026 не буде, кажуть експерти

Андрій Шадрін

Depositphotos

Аналітики CoinEx вважають, що у 2026 році традиційний альтсезон не відбудеться, і основна частка ліквідності зосередиться на найбільших криптовалютах. Роздрібні інвестори не отримають очікуваного загального зростання ринку, а от “блакитні фішки” продовжать домінувати.

Головний аналітик CoinEx Research Джефф Ко пояснив, що класичний сценарій альтсезону, коли практично всі альткоїни зростають одночасно, втрачає актуальність. За його прогнозом, у 2026 році глобальна ліквідність матиме невеликі позитивні чинники, але різноспрямовані політики центральних банків стримуватимуть ринок. Крім того, після запуску спотових ETF у 2024 році історична залежність біткоїна від зростання грошової маси альткоїнів значно ослабла, а кореляція з нею знизилася.

“Інвестори, які сподіваються, що підйом ринку автоматично підніме всі монети, ризикують залишитися розчарованими. Ми не очікуємо традиційного альтсезону; натомість капітал буде строго обмежено спрямовуватися лише на надійні криптовалюти — ті, що пережили ринок і мають реальне використання”, — зазначив Ко.

Аналітики очікують, що лише великі, надійні та перевірені криптовалюти з високою ринковою капіталізацією та реальним використанням у мережі (т. зв. “блакитні фішки”) зможуть отримати значні потоки капіталу. Решта альткоїнів, включно з менш відомими проектами, швидше за все, залишаться поза увагою ринку. Це означає, що загальне ралі альткоїнів навряд чи повториться, а інвесторам доведеться орієнтуватися на ретельний відбір активів і уникати надмірного ризику.

Дані: X / Peter Brandt

Водночас думки щодо біткоїна розділилися. Джефф Ко прогнозує, що за базовим сценарієм BTC може досягти $180 тис. до кінця 2026 року, враховуючи помірні позитивні чинники для ліквідності. При цьому досвідчений трейдер Пітер Брандт нагадує про історичні цикли: за 15 років біткоїн пережив п’ять параболічних зльотів із наступними падіннями щонайменше на 80%. У поточному кварталі BTC вже впав на понад 22%, що робить його другим найгіршим четвертим кварталом в історії.

Дані: Х / Milk Road

На думку аналітичного ресурсу Milk Road, таке падіння зазвичай означає очищення ринку від надлишкового ризику та слабких позицій, що потенційно створює кращі умови для відновлення сили у наступних циклах. З огляду на це, 2026 рік обіцяє бути складним для альткоїнів, а інвесторам слід орієнтуватися на перевірені проєкти та “блакитні фішки”, тоді як біткоїн може залишатися головним об’єктом уваги на ринку.

Джерело: CoinTelegraph

