Новини Кіно 31.08.2023 о 12:48

Розклад прем’єр Netflix на осінь — нові фільми Фінчера, Снайдера, Андерсона та комедія про обмін тілами із зіркою «Венздей»

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Восени Netflix пропонує переглянути нові фільми Зака ​​Снайдера, Веса Андерсона, Девіда Фінчера та інших.

El Conde

El Conde – це винахідлива чорно-біла сатира Пабло Ларраіна, яка зображує чилійського диктатора Августо Піночета 250-річним вампіром.

Прем’єра: 15 вересня

Діти шпигунів: Армагеддон

Коли маніакальний розробник відеоігор випускає підступне шкідливе програмне забезпечення, яке дає йому контроль над усіма технологіями на Землі, єдиними людьми, здатними налагодити все, виявляються діти найталановитіших шпигунів у світі.

Прем’єра: 22 вересня

Чудова історія Генрі Шугара

Розклад прем'єр Netflix на осінь — нові фільми Фінчера, Снайдера, Андерсона та комедія про обмін тілами із зіркою «Венздей»

Нова робота Веса Андерсона заснована на класичній історії Роальда Даля та розповідає про подорож Генрі Шугара (Бенедикт Камбербетч) — азартного гравця, який отримує здатність бачити майбутнє, але зрештою вирішує використати свої сили на благо.

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Розклад прем'єр Netflix на осінь — нові фільми Фінчера, Снайдера, Андерсона та комедія про обмін тілами із зіркою «Венздей»
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Михайло Шпак

блогер

Прем’єра: 27 вересня

The Devil on Trial

Документальний фільм Крістофера Голта у подробицях розкаже про судовий процес над Арне Шайенном Джонсоном — перший і єдиний випадок, коли одержимість демонами використовувалася як захист у справі про вбивство.

Прем’єра: 17 жовтня

Sister Death

Розклад прем'єр Netflix на осінь — нові фільми Фінчера, Снайдера, Андерсона та комедія про обмін тілами із зіркою «Венздей»

У післявоєнній Іспанії молода жінка Нарсіса, наділена надприродними здібностями, прибуває до колишнього монастиря, а нині школи для дівчат, щоб стати вчителькою. Дивні події та тривожні ситуації, які супроводжують її перебування у закладі, змусять жінку розплутати жахливий клубок таємниць, що оточують монастир і переслідують його мешканців.

У горору, який зрежисував Пако Плаза, ще немає чіткої дати виходу.

Вбивця

У головній ролі в фільмі «Вбивця», заснованому на однойменному французькому коміксі Алексіса Ноулента, постає Майкл Фассбендер – це кілер, який переживає психологічну кризу і починає відчувати каяття за свої злочини. Доки персонаж подорожує по всьому світу з місією знищити свою останню ціль – його переслідують не лише вороги, а й він сам. У типовій манері режисера Девіда Фінчера фільм обіцяє поєднати гостросюжетний екшн з глибоким зануренням в людську психіку.

«Вбивця» вийде в обмеженому прокаті в кінотеатрах 27 жовтня 2023 року, та з 10 листопада буде доступним на Netflix.

Лео

Анімаційна комедія Роберта Маріанетті, Роберта Шмігеля та Девіда Вахтенхайма розкаже історію Лео – 74-річного ящера, який вирішує вирватись на свободу зі свого тераріуму. Озвучив головного героя Адам Сендлер.

Прем’єра: 21 листопада

Family Switch

Розклад прем'єр Netflix на осінь — нові фільми Фінчера, Снайдера, Андерсона та комедія про обмін тілами із зіркою «Венздей»

Традиційна комедія про обмін тілами — на цей раз для всієї сім’ї (Дженніфер Гарнер, Ед Гелмс, Емма Маєрс і Брейді Нун) після випадкової зустрічі з ворожкою. Цікавий елемент, який може зробити Family Switch ще комедійнішим — те, що обмін відбувається у дуже важливий день, де на членів родини чекають футбольний матч, співбесіда в коледж, важлива робоча угода та шанс отримати підвищення.

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Прем’єра: 30 листопада

The Archies

Глядачі зможуть повернутися до Рівердейлу у боллівудській адаптації коміксів Archie Comics від режисера Зої Ахтар. Дія мюзиклу відбувається у 1964 році та розказує про пригоди групи підлітків.

У фільму ще немає дати прем’єри.

Залиш світ позаду

Розклад прем'єр Netflix на осінь — нові фільми Фінчера, Снайдера, Андерсона та комедія про обмін тілами із зіркою «Венздей»

Художній фільм режисера Сема Есмейла екранізує роман Румаана Алама, де головні герої — подружжя, яке вирішує провести відпустку в орендованому будинку у віддаленій частині Лонг-Айленду, однак раптово повертаються господарі та повідомляють, що у Нью-Йорку сталася катастрофа.

Прем’єра: 8 грудня

Втеча з курника 2

Комедійний фільм у жанрі пластилінової анімації продовжує «Втечу з курника» 2000 року, зняту режисером Семом Феллом за сценарієм Кері Кіркпатріка і Джона О’Фаррелла.

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Прем’єра: 15 грудня

Бунтівний місяць

Остання фантастична епопея режисера Зака ​​Снайдера перенесе глядача у далекі куточки дивної галактики, де мирні колонії намагаються звільнитися від гнітючої тиранічної монархії.

Прем’єра: 22 грудня

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