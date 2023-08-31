Розклад прем’єр Netflix на осінь — нові фільми Фінчера, Снайдера, Андерсона та комедія про обмін тілами із зіркою «Венздей»

Восени Netflix пропонує переглянути нові фільми Зака ​​Снайдера, Веса Андерсона, Девіда Фінчера та інших.

El Conde

El Conde – це винахідлива чорно-біла сатира Пабло Ларраіна, яка зображує чилійського диктатора Августо Піночета 250-річним вампіром.

Прем’єра: 15 вересня

Діти шпигунів: Армагеддон

Коли маніакальний розробник відеоігор випускає підступне шкідливе програмне забезпечення, яке дає йому контроль над усіма технологіями на Землі, єдиними людьми, здатними налагодити все, виявляються діти найталановитіших шпигунів у світі.

Прем’єра: 22 вересня

Чудова історія Генрі Шугара

Нова робота Веса Андерсона заснована на класичній історії Роальда Даля та розповідає про подорож Генрі Шугара (Бенедикт Камбербетч) — азартного гравця, який отримує здатність бачити майбутнє, але зрештою вирішує використати свої сили на благо.

Прем’єра: 27 вересня

The Devil on Trial

Документальний фільм Крістофера Голта у подробицях розкаже про судовий процес над Арне Шайенном Джонсоном — перший і єдиний випадок, коли одержимість демонами використовувалася як захист у справі про вбивство.

Прем’єра: 17 жовтня

Sister Death

У післявоєнній Іспанії молода жінка Нарсіса, наділена надприродними здібностями, прибуває до колишнього монастиря, а нині школи для дівчат, щоб стати вчителькою. Дивні події та тривожні ситуації, які супроводжують її перебування у закладі, змусять жінку розплутати жахливий клубок таємниць, що оточують монастир і переслідують його мешканців.

У горору, який зрежисував Пако Плаза, ще немає чіткої дати виходу.

Вбивця

У головній ролі в фільмі «Вбивця», заснованому на однойменному французькому коміксі Алексіса Ноулента, постає Майкл Фассбендер – це кілер, який переживає психологічну кризу і починає відчувати каяття за свої злочини. Доки персонаж подорожує по всьому світу з місією знищити свою останню ціль – його переслідують не лише вороги, а й він сам. У типовій манері режисера Девіда Фінчера фільм обіцяє поєднати гостросюжетний екшн з глибоким зануренням в людську психіку.

«Вбивця» вийде в обмеженому прокаті в кінотеатрах 27 жовтня 2023 року, та з 10 листопада буде доступним на Netflix.

Лео

Анімаційна комедія Роберта Маріанетті, Роберта Шмігеля та Девіда Вахтенхайма розкаже історію Лео – 74-річного ящера, який вирішує вирватись на свободу зі свого тераріуму. Озвучив головного героя Адам Сендлер.

Прем’єра: 21 листопада

Family Switch

Традиційна комедія про обмін тілами — на цей раз для всієї сім’ї (Дженніфер Гарнер, Ед Гелмс, Емма Маєрс і Брейді Нун) після випадкової зустрічі з ворожкою. Цікавий елемент, який може зробити Family Switch ще комедійнішим — те, що обмін відбувається у дуже важливий день, де на членів родини чекають футбольний матч, співбесіда в коледж, важлива робоча угода та шанс отримати підвищення.

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Прем’єра: 30 листопада

The Archies

Глядачі зможуть повернутися до Рівердейлу у боллівудській адаптації коміксів Archie Comics від режисера Зої Ахтар. Дія мюзиклу відбувається у 1964 році та розказує про пригоди групи підлітків.

У фільму ще немає дати прем’єри.

Залиш світ позаду

Художній фільм режисера Сема Есмейла екранізує роман Румаана Алама, де головні герої — подружжя, яке вирішує провести відпустку в орендованому будинку у віддаленій частині Лонг-Айленду, однак раптово повертаються господарі та повідомляють, що у Нью-Йорку сталася катастрофа.

Прем’єра: 8 грудня

Втеча з курника 2

Комедійний фільм у жанрі пластилінової анімації продовжує «Втечу з курника» 2000 року, зняту режисером Семом Феллом за сценарієм Кері Кіркпатріка і Джона О’Фаррелла.

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Джинджер та Роккі, які втекли з ферми місис Твіді, зіткнулися з дилемою: врятувати курей або залишитися у комфортному сімейному житті на свободі.

Прем’єра: 15 грудня

Бунтівний місяць

Остання фантастична епопея режисера Зака ​​Снайдера перенесе глядача у далекі куточки дивної галактики, де мирні колонії намагаються звільнитися від гнітючої тиранічної монархії.

Прем’єра: 22 грудня